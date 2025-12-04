نجم الزمالك السابق: «خايف أموت وحد زعلان مني»

في منشور أثار تعاطفًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر شوقي السعيد، نجم الزمالك السابق، عن حالة من القلق الداخلي ورغبة صادقة في تصفية الخلافات وطلب العفو من الجميع، مؤكدًا أنه يخشى الرحيل عن الدنيا وفي قلب أحد ضيق منه.

وجاءت رسالة شوقي السعيد مباشرة وعاطفية، وحملت اعتذارًا علنيًا لكل من قد يكون أساء إليه يومًا، ودعا خلالها لطي أي خلافات سابقة.

وكتب شوقي السعيد عبر حسابه الشخصي، على منصة «فيس بوك»: «من النهاردة قررت أبطل تشجيع كرة القدم نهائيًا رغم حبي وعشقي لنادي الزمالك، لكني اخترت الراحة وصفاء القلب على أي تعصب، وبعتذر بكل احترام وتقدير لكل جمهور النادي الأهلي عن أي سوء تفاهم حصل في يوم من الأيام، وبعتذر من قلبي لكل شخص أسأت في حقه بقصد أو دون قصد».

وتابع: «بتمنى من الجميع العفو لوجه الله، وربنا يجعل بينا المودة والاحترام ويبعد عنا أي خلاف أو فتنة، وما أحب أسيب الدنيا وحد زعلان مني، اللي بينا خلاف يسامح.. الدنيا قصيرة، والقلب أوسع لما يعفو».

وعاد السعيد ليعلق أسفل منشوره مؤكدًا خوفه الشديد من أن يرحل وفي نفسه أو في نفوس الآخرين شيء من العتاب، قائلاً: «أقسم بالله أنا خايف أموت وحد يكون زعلان مني.. أنا خايف من ربنا، عايز الناس تترحم عليا».