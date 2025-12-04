السعودية تواجه جزر القمر والمغرب تتحدى عمان بشعار الفوز في كأس العرب



تتواصل غداً الجمعة، منافسات بطولة كأس العرب المقامة في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري، حيث يستضيف استاد المدينة التعليمية، مباراة قوية ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية، تجمع بين منتخبي عمان والمغرب، ويحتضن استاد البيت لقاء منتخبي جزر القمر والسعودية ضمن المجموعة نفسها.

ومن المتوقع أن تحدد نتيجة هذه المواجهة ملامح المنافسة على بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي في المجموعة، ويخوض المنتخب المغربي المباراة بأفضلية معنوية، بعد أن حقق فوزاً مهماً في الجولة الأولى على جزر القمر 3-1، تحت قيادة المدرب طارق السكتيوي، ليحصد 3 نقاط تصدر بها المجموعة بفارق الأهداف عن السعودية التي فازت على عمان 2-1، في الجولة الافتتاحية.



ويطمح «أسود الأطلس» إلى مواصلة النتائج الإيجابية وحسم التأهل المبكر، خاصة أن الفوز في الجولة الثانية قد يمنحه بطاقة العبور رسمياً إلى الدور المقبل، ويضعه على مشارف صدارة المجموعة قبل مواجهته الأخيرة أمام السعودية، بينما يدخل المنتخب العماني المباراة بشعار لا بديل عن الفوز، بعدما خسر بصعوبة أمام المنتخب السعودي في الجولة الأولى، ليجد نفسه بدون نقاط قبل خوض الجولة الثانية.



ويدرك البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب منتخب عمان، أن أي نتيجة غير الفوز قد تعقد حسابات المنتخب وتقلل فرصه في بلوغ الدور التالي، ما يجعل المواجهة بمثابة نهائي مبكر لعمان، ويعول المنتخب العماني على قدرات لاعبيه الفنية وروحهم القتالية للعودة إلى المسار الصحيح.

بينما يسعى المنتخب المغربي للحفاظ على توازنه وتحقيق فوز ثانٍ يمنحه راحة نسبية قبل الجولة الأخيرة، ويتوقع أن تشهد المباراة منافسة قوية، في ظل تقارب المستويات وتباين الدوافع، مما ينذر بمواجهة حماسية ومفتوحة على كل الاحتمالات.



في حين، يسعى منتخب جزر القمر لتحقيق الفوز في مباراة الغد من أجل التمسك بآماله في التأهل للدور الثاني من البطولة، خاصة بعد أن خسر أولى مبارياته، وهي النتيجة التي أبقت رصيده خالياً من النقاط في المركز الرابع والأخير بالمجموعة.

وقدم منتخب جزر القمر أداء جيدا في الشوط الثاني من مباراة المغرب، ويدرك مدربه حمادة جامباي، أن مهمته لن تكون سهلة في مواجهة فريق بحجم المنتخب السعودي، والذي يضم عدداً من اللاعبين المميزين يقودهم جهاز فني على مستوى عالٍ، ويعول جامباي على بعض اللاعبين الجيدين مثل أمير زيد وحسين زكواني، إلى جانب لاعب نادي قطر، فايز سليماني.



وعلى الجانب الآخر.. يخوض المنتخب السعودي المباراة بحثا عن الفوز الثاني على التوالي والوصول للعلامة الكاملة بعد الانتصار الذي حققه على منتخب سلطنة عمان في الجولة الأولى، والذي حصد به أول 3 نقاط في مشواره بالبطولة.

ويسعى المنتخب السعودي للاقتراب رسمياً من التأهل للدور الثاني من البطولة عبر مباراة جزر القمر، وذلك قبل مواجهة المنتخب المغربي في الجولة الثالثة والأخيرة من الدور التمهيدي، ويتطلع المنتخب السعودي للمنافسة بقوة على البطولة وتحقيق اللقب الثالث بعد فوزه بنسختي عامي 1998 و2002.



واستعان الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي، بقائمة قوية ضمت نخبة من أبرز نجوم الكرة السعودية، في مقدمتهم سالم الدوسري أفضل لاعب في آسيا، وصالح أبو الشامات، ونواف العقيدي في حراسة المرمى، بالإضافة إلى عناصر مهمة أخرى تدعم توازن الفريق مثل حسان تمبكتي في الدفاع ومحمد كنو وعبد الرحمن العيود في وسط الملعب.