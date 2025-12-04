رغم تعثر «الأبيض».. الكرة الإماراتية تفرض نفسها في كأس العرب

برغم خسارة منتخب الإمارات أمام الأردن في ختام الجولة الافتتاحية من بطولة كأس العرب، إلا أن الحضور الفني للاعبين المرتبطين بدوري أدنوك للمحترفين كان هو الأبرز بين كل منتخبات البطولة، بعدما خطف محترفو الأندية الإماراتية الأضواء وسجلوا وحدهم ستة أهداف من إجمالي 17 هدفاً في الجولة الأولى، ليؤكدوا أن بصمة الكرة الإماراتية كانت الأبرز في انطلاقة كأس العرب 2025.

وسجلت الجولة الأولى حضوراً إماراتياً لافتاً عبر أسماء تركت تأثيرها منذ الدقائق الأولى، رغم غياب الانتصار عن المنتخب الوطني الإماراتي، والبداية جاءت من النجم عمر خربين لاعب الوحدة، الذي قاد سوريا لفوز ثمين على تونس بهدف حمل توقيعه وأعاد لنسور قاسيون انطلاقتهم القوية في المجموعة الأولى.

وسجل مهند علي ميمي، مهاجم دبا وأحد أبرز عناصر منتخب العراق، هدفًا رائعًا ساهم في الانتصار على البحرين 2-1، ليواصل أسود الرافدين إثبات شخصيتهم كأحد أقوى منتخبات البطولة تاريخياً.

ووقع ثلاثة لاعبين من دوري أدنوك على انتصار المغرب أمام جزر القمر بثلاثية، بعدما افتتح سفيان بوفتيني لاعب الوصل التسجيل، قبل أن يضيف طارق تيسودالي لاعب خورفكان الهدف الثاني، ويختتم كريم البركاوي نجم الظفرة الثلاثية.

وجاء الهدف السادس من توقيع برونو أوليفيرا لاعب الجزيرة، الذي سجل هدف الإمارات الوحيد في مواجهة الأردن، التي انتهت بخسارة الأبيض 1/2.