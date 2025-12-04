كابوس في «أنفيلد».. سلوت يلمح لتغييرات قادمة تشمل صلاح

في ليلة خرج فيها ليفربول بنقطة باهتة أمام سندرلاند، بدا المدرب الهولندي آرني سلوت أكثر وضوحًا من أي وقت مضى، بعدما أشار ضمنيًا إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تغييرات فنية تطال أسماء كبيرة، وعلى رأسها محمد صلاح، الذي وجد نفسه للمباراة الثانية على التوالي خارج التشكيل الأساسي.

وخيم التعادل 1-1 على مواجهة ليفربول وسندرلاند على ملعب «أنفيلد»، ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة وصفها سلوت بأنها ضد الحظ بعد استقبال هدف من الفرصة الوحيدة للخصم، مقابل مجموعة فرص أهدرها الريدز دون استغلال.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي عقب المباراة إن فريقه «لم يستقبل العديد من الفرص»، لكنه اعتبر أن التوفيق غاب عن اللاعبين، سواء في الهدف الذي دخل مرماهم أو في المحاولات العديدة بالشوط الثاني، موضحًا: «أعجبني رد فعل الفريق بعد الهدف، حاولنا طوال الشوط الثاني، لكن لم نكن محظوظين بما يكفي».

ورغم إلحاح الأسئلة حول جلوس محمد صلاح على دكة البدلاء مجددًا، رفض سلوت تقديم إجابة قاطعة بشأن مركز الجناح المصري في المرحلة المقبلة، قائلاً: «لقد انتهت المباراة، ولا أفكر الآن في كيفية اللعب في اللقاء المقبل.. لا أعرف من سيبدأ أساسيًا»، وهو التصريح الذي زاد من حالة الجدل حول مستقبل صلاح داخل التشكيلة في ظل تراجع مستوى الفريق.

وتحدث سلوت أيضًا عن اعتقاده بأن الفرق لم تعد تخشى اللعب في «أنفيلد» كما كانت في السابق، مؤكدًا أن المنافسين باتوا يدخلون المباريات معتقدين أنهم قادرون على الخروج بنتيجة إيجابية، وهو أمر يعكس حجم التراجع الذي يعيشه ليفربول.

وأشار المدرب الهولندي إلى أداء فلوريان فيرتز، معتبرًا أنه ظهر بشكل جيد وكان حاضرًا في لقطة الهدف، قبل أن يعبر عن أسفه لاستمرار ظاهرة استقبال فريقه لأهداف من فرص قليلة للغاية، مقابل صناعة الكثير دون ترجمتها، قائلاً: «للأسف نصنع أكثر مما نستقبل، لكن في النهاية النتيجة تكون خسارتنا».