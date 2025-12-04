الطريق مغلق.. سان ماميس «الملعب المحظور» أمام فينيسيوس

تحول ملعب سان ماميس إلى عقدة حقيقية أمام فينيسيوس، بعدما واصل النجم البرازيلي عجزه عن التسجيل هناك في سلسلة باتت الأطول بتاريخ ريال مدريد بين اللاعبين الذين تجاوزوا حاجز 100 هدف، ليجد نفسه أمام ملعب يبدو وكأنه مغلق في وجهه كلما زاره.

وفشل فينيسيوس في هز الشباك مجددًا خلال فوز ريال مدريد على أتلتيك بلباو بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء في الدوري الإسباني، حيث سجل للملكي كيليان مبابي وإدواردو كامافينغا، بينما ظل فينيسيوس صائمًا أمام المرمى.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 36 نقطة في وصافة جدول الترتيب، بفارق نقطة واحدة عن برشلونة المتصدر.

وكشفت الأرقام أن فينيسيوس أصبح أكثر لاعب في تاريخ ريال مدريد بين أصحاب الـ100 هدف أو أكثر امتلاكًا لأطول سلسلة عدم تسجيل أمام فريق واحد، بعد 14 مباراة كاملة ضد أتلتيك بلباو دون أهداف، وهي أكبر سلسلة من هذا النوع في تاريخ الميرنغي.

القائمة جاءت كالتالي:

* فينيسيوس جونيور – أتلتيك بلباو: 14 مباراة

* فينيسيوس جونيور – خيتافي: 10 مباريات

* راؤول غونزاليس – خيتافي: 10 مباريات

* فيرناندو هييرو – قادش: 10 مباريات

* سيرخيو راموس – سبورتينغ خيخون: 10 مباريات

وعانى فينيسيوس من ضغط جماهيري كبير، إذ كشفت صحيفة «ماركا» أن اللاعب تعرض لصافرات استهجان متواصلة، ورد عليها برفع ثلاثة أصابع في لقطة أثارت الكثير من الجدل، واستمرت الصافرات حتى الدقيقة 76، حين قرر تشابي ألونسو استبداله، إلا أن الجدل حول علاقته بجماهير سان ماميس لم ينته، في ظل حالة توتر تبدو مرشحة للاستمرار كلما وطأت قدماه الملعب «المحظور».