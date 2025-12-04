العراق ينفرد بالرقم القياسي في بطولة كأس العرب

خطف منتخب العراق الأضواء في الجولة الافتتاحية من بطولة كأس العرب 2025، بعد فوزه على البحرين، وانتزاعه الرقم القياسي كأكثر المنتخبات تحقيقًا للانتصارات في تاريخ البطولة.

وعزز منتخب أسود الرافدين رصيده إلى 17 فوزًا في سجل مشاركاته، متقدمًا على منتخبات كبرى مثل السعودية وسوريا والأردن والمغرب والكويت، ليبرهن على إرث ممتد منذ ستينيات القرن الماضي وحتى نسخة الدوحة الحالية.

وجاء الانتصار الأخير على البحرين بنتيجة 2-1 ليزيد من قوة انطلاقة العراق في دور المجموعات، ويمنح الجماهير دفعة معنوية كبيرة، خصوصًا أن الفريق حافظ على عادته القديمة في الافتتاحيات الناجحة، إذ حقق الفوز الرابع تاريخيًا في مباراته الأولى بالبطولة، مقابل أربع تعادلات ودون أي هزيمة.

وشهدت النسخة الجديدة استمرار تألق الأسماء العراقية في قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب، بقيادة حسين سعيد صاحب الـ 78 هدفًا، مع مواصلة أيمن حسين الزحف نحو المقدمة بعدما رفع رصيده إلى 32 هدفًا، ليقترب أكثر من كبار الهدافين.

وجاءت الأرقام الكاملة كالتالي:

الأكثر تحقيقًا للانتصارات في كأس العرب:

– العراق: 17 فوزًا

– السعودية: 15

– سوريا: 12

– الأردن: 11

– الكويت والمغرب: 10

قائمة هدافي العراق عبر التاريخ:

– حسين سعيد: 78

– أحمد راضي: 62

– يونس محمود: 57

– علي كاظم: 35

– أيمن حسين: 32

– فلاح حسن: 29

– عماد محمد: 27

– مهند علي: 26

– رزاق فرحان: 25

– ليث حسين: 21

افتتاحيات العراق في البطولة.. فاز العراق في 4 مباريات، وتعادل في 4، ولم يخسر في أي افتتاحية، أبرزها:

– 1964 أمام الكويت (فوز 1-0)

– 1966 أمام الكويت (فوز 3-1)

– 2012 أمام لبنان (فوز 1-0)

– 2025 أمام البحرين (فوز 2-1)