التشكيلة المثالية للجولة الأولى من كأس العرب 2025

شهدت الجولة الافتتاحية من بطولة كأس العرب 2025 مفاجآت كبيرة وتألق لافت لعدد من النجوم، لتبرز عن قائمة تضم 11 لاعبًا صنعوا الفارق، بعد مباريات حملت إثارة، ونتائج غير متوقعة، ومستويات فردية برزت وسط زخم المباريات.

وحققت سوريا المفاجأة وفازت على تونس بهدف دون رد، وانتصرت فلسطين على قطر بالنتيجة ذاتها، قبل أن ترتفع وتيرة الأهداف في اليوم الثاني بفوز المغرب على جزر القمر 3-1، وتعادل مصر مع الكويت 1-1، وفوز السعودية والعراق بالنتيجة نفسها 2-1 على كلٍ من عمان والبحرين، بينما انتهت مواجهة الجزائر والسودان بالتعادل السلبي، واختتمت الجولة بانتصار للأردن على الإمارات 2-1.

التشكيلة المثالية للجولة الأولى وفقًا لإحصائيات موقع "365":

حراسة المرمى:

– شاهر الشاكر «سوريا»

خط الدفاع:

– أحمد طبنجة «السودان»

– سفيان بوفتيني «المغرب»

– غانم الحبشي «عُمان»

– محمد رضا حلايمية «الجزائر»

خط الوسط:

– محمد كنو «السعودية»

– أسامة طنان «المغرب»

– إسلام عيسى «مصر»

– كريم البركاوي «المغرب»

خط الهجوم:

– سالم الدوسري «السعودية»

– يزن النعيمات «الأردن»

مدرب الجولة:

– طارق السكتيوي «المغرب»