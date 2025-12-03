كأس العرب.. أخطاء دفاعية متكررة تعصف ببداية منتخب الإمارات أمام الأردن

خسر منتخبنا الوطني الإماراتي أمام نظيره المنتخب الأردني 1-2، والسبب هو الأخطاء الدفاعية المتكررة ذاتها التي لازمت مبارياته الرسمية مع المدرب الروماني أولاريو كوزمين.

وسجل للأردن علي علوان ويزن النعيمات في الدقيقتين 20 من ركلة جزاء و63، فيما أحرز لمنتخبنا برونو أوليفيرا في الدقيقة 47 من المباراة التي جرت على استاد البيت مساء اليوم الأربعاء، في ختام الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من كأس العرب.

وشهد اللقاء طرد لاعب منتخب الإمارات خالد الظنحاني في الدقيقة 18، وإهدار علوان ركلة جزاء أردنية ثانية تصدى لها حمد المقبالي في الدقيقة 39.

وتصدر المنتخب الأردني المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بفارق نقطتين عن كل من مصر والكويت في المركز الثاني، فيما يحتل منتخب الإمارات المركز الأخير دون نقاط.

وتقام الجولة الثانية للمجموعة الثالثة السبت المقبل، حيث يلتقي منتخب الإمارات مع مصر على استاد لوسيل، والأردن مع الكويت على استاد أحمد بن علي.

وكانت الجولة الأولى قد شهدت تعادل مصر والكويت 1-1.

بدأ منتخب الإمارات المباراة بأداء حماسي قوي، وسدد نيكولاس خيمينيز كرة مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 5، واحتسب الحكم ركلة جزاء أردنية وطرد بسببها خالد الظنحاني ببطاقة حمراء مباشرة، بعد قيامه بشد المهاجم الأردني يزن النعيمات من قميصه، وسجل منها علي علوان هدفاً لـ«النشامى» في الدقيقة 20.

وتصدى المقبالي لانفراد صريح من أحمد عرسان في الدقيقة 22، منقذاً مرماه من هدف ثانٍ، واحتسب الحكم ركلة جزاء أردنية ثانية بعد العودة إلى تقنية الفيديو، بعدما مر النعيمات من مدافعنا كوامي بسهولة، وانفرد قبل أن يتدخل المقبالي ويعرقل المهاجم الأردني، وسدد علوان الكرة وتصدى لها المقبالي في الدقيقة 39.

وأدرك منتخبنا التعادل سريعاً في الشوط الثاني، بتسديدة قوية مباشرة من داخل منطقة الجزاء عن طريق برونو أوليفيرا في الدقيقة 47، بعد تمريرة وصلته من كايو لوكاس، وكرر لوكاس مروره في الدقيقة 50، وسدد برونو كرة مباشرة حولها الحارس الأردني يزيد أبو ليلى إلى ركلة ركنية.

واستفاد المنتخب الأردني من خطأ آخر ارتكبه كوامي، ليسجل هدفه الثاني في الدقيقة 63 عن طريق يزن النعيمات، وتدخلت تقنية الفيديو لتأكيد صحة الهدف بعد رفع الحكم المساعد رايته بداعي التسلل.

ومع دخول المباراة دقائقها الأخيرة، أجرى كوزمين تغييرات هجومية في محاولة لإدراك التعادل، ونجح «النشامى» في التعامل مع الاندفاع الهجومي لمنتخب الإمارات، ليقتنص 3 نقاط غالية في افتتاح مشاركته في بطولة كأس العرب المقامة في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.