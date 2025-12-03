مبادرة تثير تفاعل الجماهير.. شركة رونالدو توزع المياه على المساجد

لقت مبادرة إنسانية صادرة عن شركة المياه المملوكة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حالة كبيرة من التفاعل الجماهيري على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقاطع توثق توزيع كميات كبيرة من زجاجات المياه على مساجد مدينة جدة، في خطوة لاقت إشادة واسعة وربطها البعض بقيم المجتمع السعودي وروح العطاء التي يقدرها اللاعب منذ انضمامه إلى نادي النصر.

وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية، فقد ظهرت زجاجات المياه التي تحمل شعار شركة رونالدو داخل عدد كبير من المساجد، حيث تم توزيعها على المصلين، وسط ترحيب واسع من رواد المساجد والمتابعين عبر منصات التواصل.

وأكدت التقارير أن المبادرة جاءت في إطار نشاط اجتماعي يعبر عن التزام الشركة بدعم المجتمع، فيما تساءل كثيرون عما إذا كانت الخطوة نابعة من قرار مباشر لرونالدو أو مبادرة مستقلة من شركته، غير أن كلا الاحتمالين أثارا اهتمام الجمهور خاصة بعد تداول تصريحات سابقة للنجم البرتغالي عن اعتزازه بالعيش في السعودية واندماجه مع ثقافتها.

وتعليقًا على الحدث، اعتبر بعض المتابعين أن المبادرة تعكس جانبًا من شخصية رونالدو خارج الملعب، الذي يظهر دائمًا حرصًا على أعمال إنسانية ومجتمعية أينما تواجد، فيما رأى آخرون أنها خطوة تحمل طابعًا رمزيًا يكشف قربه من قيم المكان الذي يعيش فيه منذ انتقاله إلى النصر مطلع عام 2023.