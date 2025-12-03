الأهلي السعودي يحجز مكانه بين أقوى أندية العالم

وضع الأهلي السعودي نفسه ضمن نخبة كرة القدم العالمية، بعد دخوله رسميًا القائمة النهائية لجائزة أفضل نادٍ في العالم لعام 2025، ضمن جوائز «جلوب سوكر»، ليقف في سباق واحد مع عمالقة أوروبا مثل برشلونة وبايرن ميونخ وليفربول وباريس سان جيرمان.

وأعلنت «جلوب سوكر» القائمة النهائية للأندية المرشحة والتي ضمت 8 أندية فقط بعد تصفية القائمة الموسعة، وجاء الأهلي السعودي ضمن هذا الاختيار، ليصبح النادي العربي الوحيد الذي يزاحم كبار العالم في سباق الجائزة.

وشملت القائمة النهائية كلًا من برشلونة – بايرن ميونخ – ليفربول – باريس سان جيرمان – تشيلسي – سبورتنغ لشبونة – فلامنغو – الأهلي السعودي، بينما خرجت أسماء بارزة من القائمة مثل إنتر ميلان وبيراميدز المصري.

وسيكون السباق على الجائزة خلال حفل جلوب سوكر السنوي الذي يقام يوم 28 ديسمبر 2025 في بدبي، حيث تمنح جوائز لعدد من الفئات أبرزها أفضل لاعب، أفضل مدرب، وأفضل نادٍ.