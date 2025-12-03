هجوم غير متوقع.. محمد صلاح تحت المقصلة الألمانية

وجد نجم ليفربول محمد صلاح نفسه أمام موجة انتقادات غير مسبوقة قادمة من ألمانيا، بعدما وجه أولي هونيس، الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونيخ، هجوماً لاذعاً له ولزملائه في ليفربول، معتبرًا أن الفريق يعيش أحد أسوأ مواسمه رغم إنفاق ما يقارب 500 مليون يورو، وأن النجوم هناك يلعبون وكأن كل منهم يريد الكرة لنفسه فقط، بحسب وصفه.

وقال هونيس إن ليفربول تحول إلى فريق مليء بالرؤساء بلا عمال، مشيرًا إلى أن صلاح ودومينيك سوبوسلاي وغيرهما لا يتخلون عن الكرة بسهولة، وهو ما جعل اللاعب الألماني فلوريان فيرتز القادم حديثًا من باير ليفركوزن مسكينًا لا يحصل على الكرة إطلاقًا، على حد تعبيره.

ويعيش صلاح أحد أكثر مواسمه صعوبة، سواء على مستوى الأرقام أو الأداء، إذ سجل 5 أهداف وصنع 3 فقط في 18 مباراة بكل البطولات، بينما خسر ليفربول 9 مباريات من آخر 13، في تراجع صادم أثار انتقادات جماهيرية وإعلامية واسعة.

وكانت مباراة ليفربول الأخيرة أمام وست هام قد زادت التوتر حول وضع النجم المصري، بعدما فضل المدرب أرني سلوت إبعاده إلى دكة البدلاء في محاولة للبحث عن حلول جديدة وسط تراجع النسق الجماعي للفريق.

وسلطت الصحافة البريطانية الضوء على فشل فيرتز في تسجيل أو صناعة أي هدف في أول 12 مباراة له مع ليفربول، مؤكدة أن افتقاد التنظيم والضغط العالي، والاعتماد على الحلول الفردية، كل ذلك انعكس سلباً على اللاعب الألماني وأظهره دون قيمته الحقيقية.