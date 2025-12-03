صراع ناري بين «الأساطير الأربعة» على لقب أفضل لاعب بالشرق الأوسط

اشتعل سباق جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط لعام 2025، بعدما أعلنت «جلوب سوكر» القائمة النهائية التي انحصر التنافس فيها بين أربعة أسماء تعد الأبرز في دوري روشن السعودي، ليبدأ صراع كروي من العيار الثقيل يجمع بين كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما، رياض محرز، وسالم الدوسري، في سباق يعكس حجم النجومية التي بلغتها البطولة الأقوى عربيًا وآسيويًا خلال السنوات الأخيرة.

وجاءت القائمة النهائية بعد استبعاد ثلاثة أسماء كانت متواجدة بالقائمة المبدئية، وهي نغولو كانتي وروبرتو فيرمينو وإيفان توني عقب انتهاء تصويت الجماهير، ليبقى الرباعي الأبرز هذا الموسم بفضل تأثيرهم الفني والجماهيري.

وتصدر القائمة اسم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، إلى جانب الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الاتحاد، فيما حضر الجزائري رياض محرز نجم الأهلي بقوة مستفيدًا من أرقامه، واكتمل الرباعي بوجود سالم الدوسري، قائد الهلال وأحد أهم اللاعبين العرب في العقد الأخير.

وينتظر أن يعلن الفائز بالجائزة في حفل «جلوب سوكر» الكبير يوم 28 ديسمبر 2025 في دبي، ضمن أمسية تجمع أبرز نجوم اللعبة ومسؤوليها.