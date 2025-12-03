محمد صلاح وحكيمي يحجزان مكانهما بين عمالقة 2025

فرض الثنائي العربي محمد صلاح وأشرف حكيمي حضورهما في سباق الأفضل عالميًا، بعد دخولهما القائمة النهائية لجائزة «جلوب سوكر» لأفضل لاعب في العالم لعام 2025، ضمن مجموعة مختصرة لا تضم سوى 15 نجمًا فقط من نخبة لاعبي الكرة حول العالم.

وأعلنت «جلوب سوكر» القائمة النهائية بعد تقليصها من 25 لاعبًا إلى 15، حيث شهدت هيمنة واضحة لباريس سان جيرمان بستة لاعبين، تلاه برشلونة بأربعة، ثم ريال مدريد بلاعبين، ولاعب واحد فقط من ليفربول يمثله محمد صلاح، وآخر من مانشستر سيتي هو إيرلينغ هالاند، إضافة إلى كول بالمر من تشيلسي.

وجاء الظهور العربي في القائمة عبر محمد صلاح، قائد منتخب مصر، وأشرف حكيمي، نجم المنتخب المغربي، ليواصلا حضورهما في المحافل الكبرى، بعد مواسم لافتة مع ليفربول وباريس سان جيرمان على الترتيب.

وضمت القائمة أسماء ثقيلة أبرزها عثمان ديمبلي، الحاصل على الكرة الذهبية لهذا العام، إضافة إلى فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي وخفيتشا كفاراتسخيليا وبيدري ولامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي ونونو مينديز وديزيري دوي وفيتينيا وغيرهم.

ومن المقرر أن يقام حفل جوائز «جلوب سوكر» لعام 2025 يوم 28 ديسمبر في دبي، وسط حضور عالمي واسع، حيث تمنح الجوائز في أكثر من 15 فئة رئيسية، بينما يتواصل التصويت الجماهيري عبر المنصة حتى 27 نوفمبر.

ويعد هذا الظهور امتدادًا لحضور عربي قوي في الجوائز العالمية خلال السنوات الأخيرة، في مؤشر على التطور المستمر للمواهب العربية وقدرتها على المنافسة في أعلى المستويات.