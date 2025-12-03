ليلة مجنونة في «كرافن كوتيج».. مانشستر سيتي يسجل سابقة جديدة في الدوري الإنجليزي

خاض مانشستر سيتي واحدة من أمتع مباريات الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن قلب مواجهة فولهام إلى مباراة تاريخية انتهت بفوزه 5-4 على ملعب كرافن كوتيج، ليسجل سيتي سابقة لم تحدث من قبل في البريميرليغ، ويواصل صناعة الأرقام القياسية تحت قيادة مدربه بيب غوارديولا.

وشهدت المباراة إيقاعًا جنونيًا منذ صافرة البداية، بعدما قرر الفريقان الدخول في مواجهة مفتوحة بلا حسابات دفاعية، لتتحول الدقائق التسعون إلى سباق مستمر بين هجوم السيتي وقوة فولهام في التحولات السريعة، وسط أخطاء دفاعية من الجانبين منحت المتابعين واحدة من أكثر الليالي إثارة في موسم 2025-2026.

وحقق مانشستر سيتي إنجازًا غير مسبوق بعدما دون انتصاره السادس عشر على التوالي أمام فولهام في الدوري الإنجليزي، وهو رقم لم يسبق لأي نادٍ تحقيقه أمام منافس واحد في تاريخ البطولة، ودخلت المباراة أيضًا سجل البريميرليغ كإحدى مواجهاته النادرة التي تشهد تسجيل 9 أهداف، إذ أصبحت رقم 33 في قائمة اللقاءات الأعلى غزارة تهديفية منذ انطلاق المسابقة.

ورغم القوة الهجومية الكبيرة التي ظهر بها السيتي، إلا أن الفريق عانى دفاعيًا أمام سرعة فولهام في المرتدات، ما جعل غوارديولا يخرج بعد المباراة بنبرة مازحة على غرار تصريحاته السابقة: «مثل هذه المباريات في البريميرليغ تقتلع ما تبقى من شعري».