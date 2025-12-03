تحليل رقمي يكشف سر فوز السعودية على عُمان في كأس العرب

كشف التحليل الإحصائي لمباراة السعودية وعُمان في الجولة الأولى من بطولة كأس العرب 2025 عن التفاصيل الكاملة وراء فوز الأخضر المثير بنتيجة 2-1، بعد أداء متوازن هجومياً ومنظم دفاعياً، وترجمة واضحة لهيمنة رقمية ظهرت في كل تفاصيل اللقاء.

ورغم الندية التي صنعتها عُمان ببعض الهجمات المرتدة، فإن لغة الأرقام كانت تميل بوضوح لصالح السعودية منذ الدقيقة الأولى وحتى صافرة النهاية، وهو ما انعكس على النتيجة وحصد أول ثلاث نقاط في مشوار البطولة.

وامتلكت السعودية السيطرة على المباراة منذ بدايتها بالاستحواذ على الكرة بنسبة 65% مقابل 35% لعُمان، ما منح لاعبي «الأخضر» أفضلية كاملة في بناء الهجمات والتحكم بإيقاع اللعب، وتجلت الخطورة السعودية في إجمالي 14 تسديدة على المرمى مقابل 6 فقط للمنتخب العُماني، إضافة إلى تفوق واضح في التقدم بالكرة والوصول للثلث الأخير هجوميًا بـ 118 مقابل 107، ما عكس رغبة هجومية مستمرة وتنويعاً في طرق الاختراق سواء من العمق أو الأطراف.

وبحسب إحصائيات موقع «365» أظهرت الأرقام جودة التنوع الهجومي السعودي، إذ سدد الفريق 3 كرات على المرمى، و6 خارج المرمى، بينما اعترض الدفاع العُماني 5 تسديدات أخرى، إضافة إلى كرة ارتطمت بالقائم، في إشارة إلى الضغط المتواصل على منطقة جزاء الخصم.

وعلى الجانب الآخر، اكتفت عُمان بتسديدتين فقط على المرمى، في دلالة على صعوبة الوصول لمرمى الحارس السعودي.

وعلى مستوى الانضباط، جاءت المباراة هادئة نسبياً رغم قوتها، حيث لم تشهر أي بطاقة حمراء، بينما تحصل المنتخب العُماني على بطاقة صفراء واحدة فقط، مما أكد أن اللقاء سار في إطار تنافسي نظيف رغم شدته.

وكشفت هذه المعطيات أن فوز السعودية جاء عبر سيطرة واضحة على الكرة، وكثافة هجومية، وتنفيذ تكتيكي منضبط نجح في تحويل الاستحواذ إلى خطورة حقيقية وهدفين منحا الفريق أول ثلاث نقاط مهمة في مسيرته ببطولة كأس العرب 2025.

يذكر أن السعودية ستخوض مباراة الجولة الثانية يوم الجمعة المقبل، أمام منتخب جزر القمر، في تمام العاشرة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.