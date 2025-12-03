غوارديولا يسخر من نفسه.. الدوري الإنجليزي اقتلع ما تبقى من شعري

أطلق بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي واحدة من أكثر عباراته طرافة هذا الموسم، بعدما اعترف ضاحكًا بأن مواجهة فولهام كانت كفيلة باقتلاع ما تبقى من شعره، في إشارة إلى الضغط الهائل الذي يفرضه الدوري الإنجليزي على المدربين، خاصة في مباريات تخرج تفاصيلها عن السيطرة كما حدث في الانتصار المثير للسيتي بنتيجة 5-4 ضمن الجولة الرابعة عشرة.

وجاء تعليق غوارديولا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، حين سأل الصحفيون عن رأيه في المواجهة المجنونة، فرد ممازحًا: «استمتعتم؟ أنا فقدت شعري بسببها.. هذا هو الدوري الإنجليزي، في دوريات أخرى يمكنك السيطرة، هنا الأمر مستحيل».

وكانت المباراة قد شهدت تقدم سيتي 5-1 قبل أن يعود فولهام بثلاثية متتالية، مع فرصة خطيرة في الثانية الأخيرة تصدى لها غفارديول من على خط المرمى ليحافظ على الفوز بشق الأنفس.

وتطرق غوارديولا إلى النقاش الدائر حول مكانة إيرلينغ هالاند بين أساطير البريميرليغ، مؤكدًا أن النرويجي واحد من أفضل المهاجمين لكنه ليس الأفضل في التاريخ، رغم أن أرقامه ببلوغه 100 هدف في 111 مباراة لا يمكن النقاش فيها.

وأوضح المدرب الإسباني أنه سعيد بالحصيلة الهجومية لهالاند وبالدور الذي لعبه الفريق لخدمته خلال اللقاء.

وعن إشراك ريان شرقي، قال غوارديولا إنه احتاج لاعبًا يمتلك القدرة على الاحتفاظ بالكرة تحت الضغط، مشيرًا إلى أنه يفضل وجود هذا النوع من اللاعبين في مباريات يفقد فيها الفريق السيطرة، كما كان يفعل سابقًا مع تياغو ألكانتارا في برشلونة وبايرن ميونخ.

وانتهى اللقاء بفوز صعب رفع رصيد مانشستر سيتي إلى 28 نقطة في المركز الثاني خلف أرسنال المتصدر بفارق نقطتين.