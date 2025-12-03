محطة جديدة لمحمد صلاح في صيف 2026

جاءت المستجدات الأخيرة لنجم ليفربول محمد صلاح لتضعه أمام صيف قد يشهد واحدة من أهم المحطات في مسيرته، بعد أن أعادت أزمة تراجع أرقامه وخروجه من التشكيل الأساسي للريدز فتح باب التساؤلات حول مستقبله، في ظل اهتمام سعودي متزايد.

وبحسب ما نقلته محطة «توك سبورت» البريطانية، فإن ناديي الهلال والقادسية دخلا فعليًا في سباق مبكر لخطف توقيع صلاح خلال صيف 2026، مستغلين الوضع الحالي للاعب داخل ليفربول، خاصة بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في مباراة وست هام الأخيرة، وهي خطوة اعتبرتها وسائل الإعلام إشارة واضحة على اهتزاز موقعه الأساسي مع المدرب أرني سلوت.

ويظل عقد صلاح الممتد حتى 2027 عنصرًا مهمًا في حسابات الصفقة، خصوصًا أن اللاعب رفض قبل عام ونصف الانتقال إلى الدوري السعودي رغم العرض الهائل من اتحاد جدة آنذاك، لكن الظروف الحالية من تراجع أرقامه إلى الضغوط الجماهيرية والإعلامية في إنجلترا تجعل من المتوقع أن يشهد صيف 2026 سيناريوهات مختلفة.

ولم يسجل صلاح هذا الموسم سوى 5 أهداف وصنع 3 خلال 18 مباراة بكل البطولات، وهي أرقام بعيدة عن معدلاته المعتادة، الأمر الذي زاد من التكهنات حول إمكانية خروجه من أنفيلد إلى مسار جديد يعيد له توهجه التهديفي ومساحة التأثير التي اعتاد عليها طوال سنوات لعبه في أوروبا.