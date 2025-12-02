ليلة مليئة بالأحداث.. 6 مشاهد مثيرة في مباراة مصر والكويت بكأس العرب (فيديو)

قدم منتخب مصر والكويت واحدة من أكثر مباريات الجولة الأولى إثارة في بطولة كأس العرب 2025، بعد مواجهة انتهت بالتعادل 1-1 على ملعب لوسيل، حملت في طياتها ستة مشاهد صنعت القصة الكاملة لليلة مليئة بالأحداث والتفاصيل.

1. ظهور رفعت

بدأت الليلة بمشهد إنساني مؤثر داخل غرفة ملابس منتخب مصر، حيث وضع قميص يحمل اسم اللاعب الراحل أحمد رفعت ورقمه «7» تخليدًا له، خاصة أن النسخة الماضية من بطولة كأس العرب شهدت أوج تألقه بقميص الفراعنة، وحمل اللاعبون القميص في الصورة الرسمية، في لفتة تعكس ارتباط الجيل الحالي بزميلهم الراحل.

2. ركلة ضائعة

في الدقيقة 36، حصل المنتخب المصري على ركلة جزاء بعد عرقلة إسلام عيسى، لكن عمرو السولية أهدرها بتسديدة خرجت بعيدًا عن المرمى، لتضيع فرصة افتتاح التسجيل رغم السيطرة الكبيرة للفراعنة.

3. اعتراض شريف

جاء المشهد الثالث عندما أظهر محمد شريف مهاجم مصر اعتراضًا على تغييره بقرار من المدرب حلمي طولان، في لقطة أثارت الجدل، وعكست مدى التوتر الناجم عن إهدار الفرص وتراجع الفاعلية الهجومية.

4. هدف الكويت

فاجأ المنتخب الكويتي نظيره المصري في الدقيقة 65 عندما ارتقى فهد الهاجري فوق الجميع، وحول ركلة ركنية برأسية صاروخية في شباك محمد بسام، ليضع «الأزرق» في المقدمة على عكس مجريات اللعب.

5. إنقاذ بسام

رغم استقبال الهدف، ظهر محمد بسام بثبات في عدة لقطات مهمة، أبرزها تصديه لمحاولة خطيرة من يوسف ناصر، حيث قدم إنقاذًا أسطوريًا لانفراد كاد أن يهدي الكويت 3 نقاط غالية، ليحافظ بسام على أمل العودة ويمنع تقدم الكويت بهدف ثانٍ كان سيعقد الموقف.

6. طرد وجزاء

وصلت الإثارة ذروتها في الدقيقة 82 عندما انفرد مروان حمدي مهاجم مصر بالحارس سعود الحوشان، الذي اضطر لعرقلته داخل المنطقة، ليتلقى بطاقة حمراء مباشرة، ويحصل الفراعنة على ركلة جزاء ثانية نفذها محمد مجدي «أفشة» بنجاح، مانحًا الفراعنة نقطة ثمينة في ختام ليلة مليئة بالأحداث.