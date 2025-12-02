مصر تنجو من مفاجأة كويتية في كأس العرب (فيديو)

أنقذ محمد مجدي «أفشة» المنتخب المصري من سقوط مفاجئ في بداية مشواره ببطولة كأس العرب 2025، بعد أن خطف هدف التعادل في الدقائق الأخيرة أمام الكويت، ليمنح الفراعنة نقطة ثمينة من مباراة معقدة انتهت 1/1، كادت أن تتحول إلى صدمة للفراعنة في افتتاح المجموعة الثالثة على ملعب لوسيل.

دخل منتخب مصر «الثاني» المباراة تحت قيادة حلمي طولان وسط حالة ترقب جماهيري، فيما ظهر المنتخب الكويتي بكامل قوته وعناصره الأساسية آملاً في تحقيق مفاجأة مبكرة في البطولة، وهو ما نجح فيه بالفعل مع مرور الدقائق، مستفيدًا من تراجع الفاعلية الهجومية للفراعنة في محطات كثيرة من اللقاء.

وكانت أبرز لحظات الشوط الأول في الدقيقة 36، عندما حصل المنتخب المصري على ركلة جزاء بعد تدخل قوي على إسلام عيسى داخل المنطقة، لكن عمرو السولية أهدر الركلة بطريقة غريبة بعدما سدد الكرة خارج المرمى، ليبقي النتيجة بلا أهداف حتى نهاية الشوط.

ومع بداية الشوط الثاني، اقترب إسلام عيسى من التسجيل بعد تسديدة قوية مرت بجوار القائم، ثم أهدر محمد شريف فرصة جديدة، قبل أن ينجح المنتخب الكويتي في خطف هدف التقدم في الدقيقة 65 عبر فهد الهاجري، الذي استغل ركلة ركنية وحولها برأسية قوية في شباك محمد بسام.

ورغم محاولات مصر للعودة، ظل المنتخب الكويتي الأكثر تنظيمًا وخطورة في بعض فترات اللعب، حتى جاءت لحظة الإنقاذ في الدقيقة 88، عندما حصل الفراعنة على ركلة جزاء جديدة تولى محمد مجدي أفشة تنفيذها بثبات، ليعيد المباراة إلى نقطة التعادل ويمنع خسارة افتتاحية كانت ستعقد حسابات مصر مبكرًا.