من 2021 إلى 2025.. «النحس» يلاحق عمرو السولية في كأس العرب (فيديو)

عاد شبح النسخة الماضية من بطولة كأس العرب، ليلاحق اللاعب المصري عمرو السولية مجددًا، بعدما وجد نفسه أمام مشهد كرر الإحباط ذاته، لكن هذه المرة من نقطة الجزاء، في افتتاح مشوار الفراعنة بكأس العرب 2025، ليكتمل امتداد سلسلة غير موفقة بدأت قبل أربع سنوات ولم تتوقف بعد.

بدأت القصة هذه المرة على ملعب لوسيل، حين احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح منتخب مصر أمام الكويت في الدقيقة 36 من المباراة التي لعبت اليوم الثلاثاء، نتيجة عرقلة إسلام عيسى داخل المنطقة، قبل أن يتقدم السولية للتسديد ويرسل الكرة خارج المرمى، لتضيع فرصة التقدم، وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وجاء هذا الإهدار ليعيد إلى الأذهان ما حدث في نسخة 2021، حين سجل السولية هدفًا عكسيًا قاتلًا في مرمى منتخب مصر أمام تونس في نصف النهائي، ليمنح نسور قرطاج بطاقة العبور إلى النهائي في اللحظات الأخيرة، ويكتب واحدة من أكثر لحظات البطولة قسوة على الفراعنة.

وبين لقطة الهدف العكسي والركلة المهدرة، لازم النحس السولية رغم خبرته الطويلة وحضوره القوي مع منتخب مصر، ليظل اسمه مرتبطًا بسيناريوهات درامية لا تعكس قيمته الفنية ولا خبرته الكبيرة.