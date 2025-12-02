«موفاسا» الأسد الملك يظهر في غرفة ملابس «الفراعنة» بكأس العرب



قرر أكرم توفيق مدافع المنتخب المصري «الفراعنة» ونجم نادي الشمال القطري، أن يخوض مباريات كأس العرب «فيفا 2025» المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، مع منتخب بلاده، حاملاً على ظهر قميصه بالرقم 12 اسم «موفاسا» الأسد الملك في الفيلم الكارتوني الشهير، وهو اللقب الذي منحه له المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني عندما كان على رأس الجهاز الفني للأهلي المصري؛ بسبب أسلوب لعب أكرم الذي يتسم بالفدائية

والشجاعة، تماماً مثلما كان دور ملك الغابة في فيلم «الأسد الملك»، وهذا اللقب يعتز به لاعب المنتخب المصري، خاصة في ظل العلاقة الطيبة التي تربط بينه وبين جماهير النادي الأهلي المصري «ناديه السابق»، نظراً لما يتميز به أكرم توفيق من أداء رجولي وقوي في البطولات كافة.