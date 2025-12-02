رونالدو يخسر 9 ملايين متابع على منصة «إكس» في أسبوع

فرضت منصة «إكس» واقعاً جديداً على المشاهير بعد التحديثات الأخيرة، إذ كشفت حملة تنظيف واسعة للحسابات الوهمية عن تراجع هائل في أعداد المتابعين، كان أبرزها ما تعرض له النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي خسر وحده 9 ملايين متابع خلال أسبوع واحد فقط، في أكبر انخفاض يسجل لحساب رياضي على المنصة منذ إطلاقها.

وكشفت إجراءات المنصة حجم التغير المفاجئ الذي ضرب حساب رونالدو، إذ انخفض عدد متابعيه من 115 مليوناً إلى 106 ملايين، في خطوة وصفت بأنها أكبر حملة تطهير للحسابات الروبوتية خلال العام الحالي.

وجاء ذلك وفق تقارير تقنية أشارت إلى أن شركة «إكس» فعلت نظاماً جديداً لاكتشاف الحسابات غير النشطة أو الوهمية، ما أدى إلى حذف ملايين الحسابات التي كانت ترفع أرقام المتابعين بشكل غير حقيقي.

وانعكس هذا الإجراء على نطاق واسع في عالم المشاهير، إذ لم يكن رونالدو الوحيد المتأثر؛ فبحسب التقارير، خسر أكثر من 100 حساب من أشهر الحسابات على «إكس» ما يقارب 2% من إجمالي متابعيهم، من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي فقد نحو 350 ألف متابع بعد التحديث مباشرة.

وتشير المتابعات التقنية إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن خطة «إكس» لضمان مصداقية المنصة ووقف انتشار الحسابات الآلية، في خطوة يرى البعض أنها ستعيد الترتيب في المنصة وتظهر الحجم الحقيقي لجماهير المشاهير والمؤثرين.

وتمثل خسارة رونالدو رقماً ضخماً، لكنها في الوقت نفسه تعكس حجم قوته الرقمية، إذ يظل أحد أكثر الرياضيين متابعة حول العالم رغم التراجع الكبير.

ويرى خبراء السوشيال ميديا أن تأثير هذا الانخفاض سيكون مؤقتاً، وأن القيمة التسويقية لرونالدو، سواء عبر منصات التواصل أو في سوق الإعلانات، لن تتأثر على المدى الطويل، خاصة مع استمراره كأقوى علامة رياضية، بعيداً عن أرقام المتابعين وحدها.