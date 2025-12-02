بصمة بارزة لنجوم «دورينا» في انطلاقة كأس العرب



برزت بصمة نجوم دوري أدنوك للمحترفين في انطلاقة كأس العرب المقامة حالياً في قطر، بعدما سجّلوا أربعة من أصل ستة أهداف خلال المباريات الثلاث الأولى، في مؤشر جديد على حضور لافت للاعبين القادمين من الدوري الإماراتي في المحفل العربي.



ففي المباراة الأولى، أمس، قاد عمر خريبين منتخب سوريا إلى فوز ثمين على تونس، بعدما وقّع على هدف اللقاء الوحيد، المهاجم السوري، الذي اعتاد أضواء ملاعبنا، سدد ركلة حرة مباشرة وأسكنها شباك نسور قرطاج، مانحاً منتخب بلاده 3 نقاط مهمة في سباق العبور إلى الدور الثاني.



وفي مواجهة المغرب وجزر القمر التي أقيمت، اليوم، حملت ثلاثية «أسود الأطلس»، في الشوط الأول، توقيع ثلاثة لاعبين ينشطون بدوري أدنوك للمحترفين، ما منح المغرب أفضلية مريحة قبل الاستراحة، حيث افتتح سفيان بوفتيني، مدافع الوصل، التسجيل بضربة رأسية محكمة، وبعده بدقائق، ضاعف طارق تيسودالي، مهاجم خورفكان، النتيجة بتسديدة من داخل المنطقة، أما الهدف الثالث فجاء عن طريق كريم البركاوي، مهاجم الظفرة، وانتهت المباراة بفوز أسود الأطلس بنتيجة 3-1.



أداء هجومي لافت يعكس اتساع دائرة تأثير دوري أدنوك في المنافسات القارية والعربية، بعدما بات منصة تُصدّر لاعبين قادرين على الظهور بفاعلية في الاستحقاقات الدولية.