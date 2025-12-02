منتخب المغرب يهزم جزر القمر بثلاثية في كأس العرب



فاز منتخب المغرب على منافسه منتخب جزر القمر، اليوم الثلاثاء، 3-1، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب خليفة الدولي، لحساب الجولة الأولى للمجموعة الثانية من دور المجموعات لمسابقة كأس العرب قطر 2025.

وتمكن منتخب المغرب من هز شباك جزر القمر مبكراً، عن طريق ضربة ركنية تمكن سفيان بوفتيني برأسية رائعة في الدقيقة الخامسة من إحراز الهدف الأول،. وأضاف طارق تيسودالي الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة، بعد تسديدة ارتطمت بدفاعات المنافس، وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، وبالتحديد الدقيقة 45+4، أرسل حمزة الموساوي عرضية دقيقة لمنطقة الجزاء، تمكن كريم البركاوي من إحراز هدف برأسية، ليتقدم منتخب المغرب بثلاثية نظيفة في الشوط الأول. وشهدت الدقيقة 55، الهدف الأول لمنتخب جزر القمر، عن طريق هدف عكسي بعد ارتطام الكرة بمحمد بولكسوت.



ورغم صحوة منتخب جزر القمر في الشوط الثاني، بعد عدة محاولات خطرة على مرمى المنتخب الوطني، إلا أنه لم يضف أي أهداف أخرى، وسيواجه المنتخب المغربي في الجولة الثانية من دور المجموعات، منتخب عُمان، الجمعة المقبلة الساعة الثالثة والنصف عصراً.