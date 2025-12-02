السلامي: المنتخب الأردني جاء إلى الدوحة بطموح كبير



أكد المغربي جمال السلامي، مدرب المنتخب الأردني، جاهزية لاعبيه للمنافسة في بطولة كأس العرب، ومواجهة منتخبنا الوطني غداً الأربعاء، على استاد البيت، ضمن المجموعة الثالثة للبطولة المقامة في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري. وقال السلامي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: «المنتخب الأردني جاء إلى الدوحة بطموح كبير، ويسعى للوصول إلى أدوار متقدمة، والمنافسة على اللقب، في ظل جهوزية كبيرة ودوافع معنوية عالية عقب التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026».

وأضاف: «نتعامل مع المباريات كل واحدة على حدة، وبالتالي تركيزنا الآن منصب على المواجهة الأولى المتوقع أن تكون صعبة أمام المنتخب الإماراتي الذي قدم مستويات كبيرة في التصفيات الآسيوية للمونديال رغم عدم تأهله».

واختتم المؤتمر قائلاً: «رغم افتقادنا 6 لاعبين أساسيين لأسباب مختلفة، إلا أن ثقتنا كبيرة في بقية المجموعة من أجل تقديم مستوى كبير، وتحقيق نتيجة إيجابية في البطولة العربية».

من جانبه، قال يزيد أبوليلى، حارس منتخب الأردن: «مستعدون لمواجهة الإمارات، وتجهزنا قبل البطولة بشكل جيد من خلال توفير مباريات ودية على مستوى عالٍ، وفي الأيام الأخيرة في قطر أكملنا استعدادنا، ونحن نسعى لتحقيق إنجاز كبير آخر للكرة الأردنية خلال الكأس العربية».