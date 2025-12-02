كوزمين: المنتخب الإماراتي استعد لكأس العرب قدر الإمكان



بارك الروماني أولاريو كوزمين، مدرب منتخبنا الوطني الأول، لقيادة الإمارات وشعبها بمناسبة عيد الاتحاد، وذلك في بداية المؤتمر الصحفي لمباراة «الأبيض» ومنتخب الأردن المقررة مساء غد الأربعاء، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من كأس العرب المقامة في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.



وقال عن المباراة: «مواجهة الغد ستكون صعبة أمام منتخب قوي، ولكننا استعددنا قدر الإمكان لهذه البطولة، وعلينا أن نكون جاهزين بدنياً وذهنياً للقاء منتخب الأردن الذي يقدم كرة قدم بجودة عالية، ومن الممتع اللعب أمامه». وأضاف: «مثل هذه المباريات تحمل دائماً الكثير من الضغوط، ولكن آمل أن يتخلص فريقي من الضغوط غداً، ويظهر بأفضل مستوى، وبالتأكيد ننتظر دعم جمهورنا الكبير في استاد البيت، ونتمنى تحقيق النتيجة التي تسعد جمهورنا».



بدوره، قال علي خصيف، حارس مرمى منتخبنا الوطني: «أحب أن أقدم التهاني والتبريكات لقيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد، كما أشكر الشعب القطري على حفاوة الاستقبال». وأضاف: «هدفنا في المباراة أن ندخل بكل ثقة، فالمباراة الأولى مهمة جداً لنا، ونثق بقدرتنا على الظهور بالصورة الطيبة التي تليق بالمنتخب الإماراتي، وتأثرنا بالمباريات السابقة، وحاولنا الخروج من تلك الحالة، ونعد الجميع بأن نظهر بشكل مشرف، ونشكر جمهورنا الوفي، ودعمه يمثل لنا الكثير».