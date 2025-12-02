«الأبيض» يدشن مشواره في كأس العرب بمواجهة صعبة أمام الأردن



يستهل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مشواره في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من بطولة كأس العرب، بلقاء المنتخب الأردني في الساعة التاسعة من مساء غد الأربعاء بتوقيت الإمارات، في مواجهة واعدة على استاد البيت بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتأهل منتخبنا الوطني للمشاركة في النسخة الـ11 من البطولة العربية المستمرة حتى 18 ديسمبر الجاري بمشاركة 16 منتخباً، دون خوض الدور التمهيدي المؤهل للنهائيات ومعه المنتخب الأردني، كونهما يحتلان ترتيباً متقدماً في التصنيف العالمي، حيث يحتل «النشامى» الترتيب 66، ويليه «الأبيض» الإماراتي في الترتيب 67 عالمياً، ويتنافسان ضمن المجموعة العربية التي تضم أيضاً منتخبي مصر والكويت.



وينشد منتخبنا الوطني في ظهوره العربي الثالث، تحقيق إنجاز لافت بالوصول إلى منصة التتويج للمرة الأولى في تاريخه، عقب حصوله على المركز الرابع في نسخة 1998 بالدوحة، مرتكزاً على رصيد وافر من المشاركات والإنجازات السابقة في البطولات الإقليمية والقارية، وخلال مشاركته في النسخة الماضية لكأس العرب في قطر 2021 بلغ «الأبيض» الدور ربع النهائي، قبل أن يغادر المنافسات عقب الخسارة بخماسية نظيفة أمام المنتخب القطري.



ويدخل منتخبنا منافسات النسخة الحالية، بدوافع فنية ومعنوية بعد مسيرة حافلة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، عندما بلغ الدور الخامس والأخير للتصفيات الآسيوية، ويتعادل مع العراق ذهاباً في أبوظبي 1-1، ويخسر إياباً في البصرة 1-2، ويعول منتخبنا تحت قيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين، على العديد من الأسماء التي تألقت في المباريات الأخيرة، ومن بينهم علي صالح، ويحيى الغساني، وكايو لوكاس.

وكان منتخبنا قد أقام معسكراً قصيراً في دبي قبل السفر إلى قطر بمشاركة 24 لاعباً، بعدما تم استبعاد الحارس الأساسي خالد عيسى للإصابة، واستدعاء حارس الشارقة عادل الحوسني، ومدافع النصر غوستافو أليكس.



في المقابل، وصل «النشامى» الأردني في النسخة العربية الماضية في قطر 2021 إلى الدور ربع النهائي، وغادر البطولة بالخسارة أمام المنتخب المصري 1-3، ويدون المنتخب الأردني ظهوره العاشر في بطولة كأس العرب خلال النسخة الحالية، ليكون واحداً من أكثر المنتخبات مشاركة منذ انطلاق البطولة في لبنان عام 1963، ويسعى هذه المرة إلى للذهاب لأبعد مدى بعدما تمكن من الحصول على المركز الرابع الذي يعد أبرز إنجاز له في عام 1988، عندما استضاف المنافسة على أرضه.



ويدخل منتخب الأردن غمار منافسات النسخة الـ11 من كأس العرب بطموحات كبيرة من أجل السعي للوصول إلى منصة التتويج لأول مرة في تاريخه، عقب إنجازه التاريخي ببلوغه المباراة النهائية لكأس آسيا 2023 أمام المنتخب القطري، ليتبعه بالتأهل لأول مرة لنهائيات كأس العالم 2026، ويعول «النشامى» تحت قيادة المدرب المغربي جمال السلامي، على مجموعة من اللاعبين الذين ينشطون في الدوري المحلي والدوريات العربية على غرار مهاجم العربي القطري يزن النعيمات، والحارس يزيد أبوليلى ومحمود مرضي، ومعهم علي علوان، ولكنه يفتقد في الوقت نفسه لخدمات بعض لاعبيه بسبب ارتباطهم بالمشاركة مع أنديتهم الأوروبية والآسيوية على غرار موسى التعمري، لاعب رين الفرنسي، ويزن العرب، مدافع نادي سول الكوري الجنوبي.