كواسي أبياه: السودان يسعى لانطلاقة عربية قوية



أكد الغاني كواسي أبياه مدرب المنتخب السوداني، أن منتخبه يسعى لتحقيق انطلاقة قوية في كأس العرب، عندما يواجه المنتخب الجزائري غداً الأربعاء، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من البطولة. وقال أبياه في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: «نسعى لبداية قوية أمام أحد أقوى المنتخبات في البطولة، ونتطلع لتقديم مستوى مشرف يعكس قيمة ومكانة منتخب السودان، وكذلك أهمية هذه البطولة التي تجمع نخبة المنتخبات العربية في أجواء مثالية».



وأضاف: «البطولة تشارك فيها منتخبات قوية وتمتلك تاريخاً وإمكانات كبيرة، ومستوى تقنياً وتنظيمياً متقدماً، وهذا يمثل تحدياً حقيقياً، ولاعبو السودان جاهزون، ورغبتهم كبيرة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب الجزائري».

وأكد أن مثل هذه المواجهات تمثل اختباراً حقيقياً لطموحات الفريق، وفرصة لإظهار التطور في الأداء، والروح القتالية للاعبين على أرضية الملعب، وقال: «الصعوبة الأساسية في أي بطولة كبيرة تكمن في الاستعداد الذهني والفني للمنافسة، وليس فقط للمشاركة أو الخروج من الدور الأول».



من جانبه، أعرب عمار طيفور، لاعب المنتخب السوداني، عن ثقته في قدرة الفريق على تقديم أداء قوي أمام المنتخب الجزائري حامل اللقب، مؤكداً أن الفوز سيكون ذا قيمة كبيرة للمنتخب السوداني، وشدد على جاهزية جميع اللاعبين للقاء، واستعدادهم لبذل قصارى جهدهم لإسعاد الجماهير.