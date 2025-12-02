السودان والجزائر مواجهة قوية في افتتاح المجموعة الرابعة لكأس العرب



تشهد الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من بطولة كأس العرب غداً الأربعاء، والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة حتى 18 ديسمبر الجاري، مواجهة قوية بين المنتخبين الجزائري والسوداني، على استاد أحمد بن علي في الساعة الرابعة عصراً بتوقيت الإمارات، وتضم المجموعة إلى جانب منتخبي الجزائر والسودان كلاً من العراق والبحرين، ويضفي تاريخ مواجهات منتخبي الجزائر والسودان، بعداً دراماتيكياً على مباراتهما، ويذكر المشجعون اللقاء الأخير الذي جمعهما في 23 أغسطس الماضي ضمن النسخة الثامنة من بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين، عندما تمكن المنتخب السوداني من حسم المواجهة لصالحه عبر ركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد أن انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ليتأهل إثرها إلى الدور نصف النهائي لتلك البطولة، الأمر الذي يمنح المنتخب السوداني بقيادة المدرب الغاني كواسي أبياه، دفعة معنوية ونفسية كبيرة قبل اللقاء المرتقب.



يشارك المنتخب الجزائري، حامل اللقب، بقيادة المدرب مجيد بوقرة، بقائمة شابة تعتمد في غالبيتها العظمى على اللاعبين المحليين الذين خاضوا مؤخراً منافسات كأس أمم أفريقيا للمحليين، مع بعض التعديلات الطفيفة، وشملت استدعاء بعض اللاعبين للمشاركة، ويرجح المراقبون كفة المنتخب الجزائري عقب الإضافات التي أجراها بوقرة في القائمة.



في حين، يخوض بذكريات مخيبة وقاسية المنتخب السوداني كأس العرب للمرة الخامسة في تاريخه بعد 4 مشاركات سابقة، ويلعب بعد أن تأهل من فاصلة التمهيدي بفوزه على المنتخب اللبناني بهدفين مقابل هدف، وللمصادفة سيدشن مشاركته في النسخة الحالية بمواجهة منتخب الجزائر الذي سبق أن خسر أمامه 0-5 في نسخة 2021، ويأمل الشارع الرياضي السوداني أن يحلق صقور الجديان في النسخة الحالية بأجنحة أقوى لمسح الصورة المهزوزة التي ظهر بها في مشاركاته السابقة بهذه البطولة.



مشاركات

شارك المنتخب السوداني لأول مرة في بطولة كأس العرب ابتداء من النسخة السابعة التي أقيمت بقطر عام 1998 تحت قيادة المدرب الوطني أحمد بابكر، ورغم فوزه في المباراة الأولى على المنتخب المغربي الذي لعب بالفريق الأولمبي، غير أنه خرج من البطولة بعد خسارته من المنتخب الإماراتي.

تكررت خيبة المنتخب السوداني في ثاني مشاركاته التي كانت بنسخة الكويت 2002 تحت قيادة المدرب البولندي وازاريك، حيث خسر أمام الكويت بهدف، وأمام الأردن بهدفين، وتعادل مع فلسطين بهدفين لمثلهما قبل أن يحقق فوزاً وحيداً على المنتخب الأولمبي المغربي بهدف جاء من ركلة جزاء ليودع البطولة.



في ثالث مشاركاته التي كانت عام 2012 شارك المنتخب السوداني بقيادة المدرب الوطني المساعد فاروق جبرة، وتعادل أمام المنتخب المصري، بهدف لمثله ثم فاز على منتخب لبنان، بهدفين نظيفين قبل أن يعود ويتعادل أمام منتخب العراق، بهدف لمثله ليحتل المركز الثاني ويودع البطولة.

تعد مشاركة المنتخب السوداني في نسخة 2021 التي أقيمت بالدوحة أسوأ مشاركاته بهذه البطولة إذ تلقى تحت قيادة مدربه الفرنسي هوبير فيلود، هزائم كبيرة أمام المنتخب الجزائري بنتيجة 0-4 وأمام المنتخب المصري بنتيجة 0-5 وأمام المنتخب اللبناني 0-1، ليودع البطولة بخيبة كبيرة. بالمجمل وخلال مشاركاته الأربع السابقة لعب المنتخب السوداني 12 مباراة فاز في 3 وتعادل في 3 وخسر 6 وسجل 11 هدفاً مقابل 22 هدفاً ولجت مرماه.