العراق والبحرين يتطلعان لبداية قوية في كأس العرب



تشهد الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من بطولة كأس العرب غداً الأربعاء، والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة حتى 18 ديسمبر الجاري، مواجهة المنتخبين العراقي والبحريني على استاد 974 في الساعة السادسة والنصف مساء، المنتخب العراقي أكثر المنتخبات تتويجاً بكأس العرب على مدار تاريخ البطولة برصيد 4 ألقاب أعوام 1964 و1966 و1985 و1988، أما المنتخب البحريني، فلم يسبق له التتويج بالبطولة، ويتطلع نحو المنافسة على اللقب لتدوين اسمه في السجل الذهبي للأبطال، وسبق أن التقى منتخبي العراق والبحرين في دور المجموعات خلال النسخة السابقة من كأس العرب، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.



يدخل منتخب العراق كأس العرب بمعنويات عالية بعد نجاحه في التأهل للملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026، وتشكل الكأس فرصة رائعة للمنتخب العراقي لتحقيق عدة مكاسب، منها المنافسة على لقب جديد في كأس العرب يعزز الحصيلة القياسية التي يمتلكها كأكثر المنتخبات تتويجاً بالبطولة، إلى جانب الاستعداد بأفضل صورة للملحق العالمي عبر الاستفادة من المواجهات القوية التي سيخوضها في البطولة لتعزيز تجانس لاعبيه وتفاهمهم وجاهزيتهم للملحق المونديالي الحاسم، ويقود المنتخب العراقي المدرب الأسترالي غراهام أرنولد، الذي تولى المسؤولية في مايو الماضي، ويطمح لترك بصمته في أول ظهور له في بطولة كأس العرب.



وفي المقابل، يسعى المنتخب البحريني للدفاع عن حظوظه في المنافسة على كأس العرب، والظهور بصورة مشرفة تليق به كبطل للخليج، حيث توج بكأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 26» مطلع العام الجاري في الكويت، وقدم المنتخب البحريني أداءً جيداً في مباراته بمرحلة التصفيات أمام جيبوتي، وحقق الفوز بهدف سجله محمد الرميحي، ويتطلع لمواصلة الانتصارات تحت قيادة مدربه الكرواتي دراغان تالاييتش الذي تولى المسؤولية في فبراير 2024، ويأمل تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق بحصد لقب كأس العرب.