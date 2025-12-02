على رادار البريميرليغ.. عرض ضخم يهدد مستقبل فالفيردي في مدريد

يدفع مانشستر يونايتد بورقة مالية ثقيلة لإرباك حسابات ريال مدريد، بعدما وضع فيدي فالفيردي ضمن أولوياته لتدعيم صفوفه، استعداداً لتقديم عرض ضخم قد يصل إلى 100 مليون يورو، في محاولة لاستغلال تراجع دور اللاعب داخل منظومة تشابي ألونسو هذا الموسم.

وبحسب صحيفة « إل موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن اهتمام يونايتد جاء بعد متابعة دقيقة لوضع فالفيردي خلال الأسابيع الماضية، خصوصاً مع البداية الصعبة لريال مدريد وتراجع نتائجه في الليغا.

ولم يعد اللاعب الأورغوياني يؤدي دوره المعتاد داخل الملعب، كما فقد الكثير من بريقه بسبب الضغط التكتيكي الذي يفرضه ألونسو، وهو ما فتح الباب أمام أندية أوروبية كبرى للتقدم بعروض جادة من أجل الحصول على خدماته.

ويمتد عقد فالفيردي مع ريال مدريد حتى صيف 2029، لكن تراجع مستواه وابتعاده عن مركزه المفضل جعلا مستقبله محل شك داخل النادي الملكي.

ووفقاً للصحيفة الإسبانية، يضع مانشستر يونايتد اللاعب ضمن أهم أهدافه للموسم الجديد، مستفيداً من حالة عدم الاستقرار التي يعيشها فالفيردي.

وترى الإدارة الإنجليزية أن فالفيردي، رغم موسمه الأصعب منذ انضمامه إلى الفريق الأول في مدريد، ما زال قطعة فنية قادرة على إحداث الفارق، وأن بيئة البريميرليغ قد تعيد له مستواه السابق.

وفي المقابل، سيكون عرض بقيمة تقترب من 100 مليون يورو رقماً غير مسبوق لريال مدريد في بيع لاعب وسط، وهو ما قد يدفع النادي للتفكير إذا استمرت معاناة الفريق الفنية خلال الأشهر المقبلة.