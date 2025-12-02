قرار مفاجئ من «فيفا» يغير خطة المنتخبات قبل أمم أفريقيا

قلب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» حسابات الأجهزة الفنية في القارة السمراء، بعدما أصدر توجيهاً جديداً يسمح للأندية بالاحتفاظ بلاعبيها المحترفين حتى 15 ديسمبر، أي قبل أيام قليلة من انطلاق كأس أمم إفريقيا في المغرب، ما يفرض واقعاً مختلفاً على المنتخبات التي كانت تنتظر انضمام لاعبيها إلى المعسكرات مبكرًا.

وبحسب ما كشفه الإعلامي كيث داوني عبر شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية، فإن فيفا أبلغ الأندية رسمياً بأنه يمكنها الاعتماد على لاعبيها حتى يوم 14 ديسمبر قبل انضمامهم إلى منتخباتهم، وهو ما يتيح لفرق مثل سندرلاند الاستفادة من سبعة لاعبين دوليين في مواجهة نيوكاسل يوم 14 ديسمبر، دون اعتراض من الاتحادات القارية.

ويمنح القرار الجديد مرونة كبيرة للأندية الأوروبية، لكنه يضع المنتخبات أمام معضلة فنية واضحة، إذ سيصل أغلب اللاعبين الدوليين قبل أسبوع فقط من أولى مبارياتهم الرسمية في البطولة، وهو وقت محدود للتحضير البدني والتكتيكي قبل منافسات شديدة القوة مثل تلك التي تنتظر منتخبات أفريقيا.

ويمثل هذا الإجراء تحولاً كبيراً في طريقة تعامل فيفا مع بطولات القارة الإفريقية، خصوصاً أن النسخة المقبلة تضم منتخبات عربية وإفريقية تملك لاعبين أساسيين في الدوريات الكبرى، ما يرفع من حجم التأثير الفني المتوقع.

يذكر أن بطولة كأس أمم أفريقيا تنطلق في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 وتستمر حتى 18 يناير 2026.