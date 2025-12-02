ليفربول يعلن موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر

تترقب الجماهير المصرية ظهور النجم محمد صلاح مع منتخب الفراعنة بروح جديدة في أمم أفريقيا، أملاً في أن تمثل البطولة فرصة لاستعادة بريقه، خصوصاً في نسخة تبدو أكثر تنافسية من الأعوام الماضية.

وفي هذا الشأن، أكد آرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول أن محمد صلاح سينضم رسمياً إلى معسكر منتخب مصر يوم 15 ديسمبر الجاري، مباشرة بعد مواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح سلوت أن قرار مشاركة صلاح أمام برايتون يوم 13 ديسمبر أو جلوسه على الدكة سيكون مرتبطاً بحالته البدنية والفنية، مشيراً إلى أن بعض القرارات قد لا تكون مريحة للاعبين، لكنه شدد على أن صلاح يتقبل الأمر باحترافية ولا يظهر أي تذمر.

وأشار المدرب الهولندي إلى أن التعامل مع نجم بحجم صلاح يتطلب قراءة دقيقة للجهد البدني، خاصة في ظل ضغط المباريات وتراجع نتائج ليفربول مؤخراً، وجاء جلوس اللاعب على مقاعد البدلاء أمام وست هام، ليفتح باب التساؤلات الجماهيرية حول وضعه مع الفريق.

ويقدم صلاح موسماً متبايناً بالأرقام، حيث اكتفى حتى الآن بتسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين في البريميرليغ، في واحدة من أقل انطلاقاته من حيث الحصيلة التهديفية، وبالرغم من ذلك، يراهن الجهاز الفني لمنتخب مصر على وصول اللاعب إلى جاهزية كاملة قبل السفر إلى المغرب.

ويستعد الفراعنة لبدء معسكرهم القاري بالتزامن مع وصول صلاح، في محاولة لدمجه سريعاً في البرنامج الخططي قبل انطلاق البطولة يوم 21 ديسمبر.