برشلونة يتقدم على سيتي وبايرن.. سباق أوروبي على خطف الجوهرة المصرية

اشتعل سباق الأندية الأوروبية الكبرى على خطف الموهبة المصرية الصاعدة حمزة عبدالكريم، مهاجم الأهلي الشاب، بعدما وضع برشلونة نفسه في مقدمة الطامحين لضمه خلال انتقالات يناير، متفوقًا على مانشستر سيتي وبايرن ميونخ وليون وميلان، في واحدة من أكثر القصص السريعة صعودًا للاعب مصري خلال السنوات الأخيرة.

وتردد اسم حمزة عبدالكريم بقوة داخل الإعلام الإسباني خلال الساعات الماضية، بعد أن كشفت صحيفة «سبورت» الكتالونية أن برشلونة بدأ مفاوضات فعلية مع الأهلي لضم اللاعب على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، بهدف تدعيم الفريق الرديف أولًا، قبل تصعيده للفريق الأول في فترة ما قبل الموسم الصيفي.

وأوضحت الصحيفة أن اهتمام برشلونة جاء بعد متابعة دقيقة لأداء اللاعب في كأس العالم تحت 17 عاماً في قطر، حيث تم ترشيحه كأفضل لاعب في عدة مباريات، وسجل هدفين لمصر أمام هايتي وفنزويلا، كما جذب الأنظار بقدراته التهديفية ولمساته الحاسمة داخل منطقة الجزاء.

ويبلغ حمزة عبد الكريم 17 عامًا فقط، ويلعب في صفوف الأهلي منذ الفئات العمرية الأقل، قبل أن يشارك لأول مرة مع الفريق الأول هذا الموسم ويظهر كجزء من قائمة الفريق في بعض المباريات.

وأكدت تقارير إسبانية أن برشلونة يرى في اللاعب مشروع مهاجم متكامل يمكن تطويره ليصبح أحد أعمدة الهجوم في السنوات المقبلة.

ولم يكن برشلونة النادي الوحيد الذي تحرك في الملف، إذ تشير التقارير إلى منافسة شرسة من مانشستر سيتي وبايرن ميونخ وميلان وليون، وجميعها تواصلت مع الأهلي للاستفسار عن مستقبل اللاعب وإمكانية انتقاله، غير أن النادي الكتالوني يتصدر السباق حتى الآن.

وكشفت التقارير أن برشلونة يعاني من إصابات متعددة في الخط الأمامي للفريق الرديف، ما جعله يستهدف التعاقد مع عبدالكريم لتعويض غياب لاعبين مثل فيكتور باربيرا وأوسكار جيستاو وإبراهيم ديارا، مع وضع خطة تمنح اللاعب فرصة اندماج تدريجي قبل تصعيده.

وفي المقابل، يرغب الأهلي في إدراج خيار شراء نهائي ضمن العقد لضمان أفضل استفادة ممكنة من مستقبل اللاعب، خصوصًا في ظل ارتفاع وتيرة الاهتمام الأوروبي به، وبروز اسمه في الفئات السنية والمنتخبات المصرية.

وبحسب موقع «موندو ديبورتيفو»، فإن شركة التسويق التي تمثل اللاعب بدأت بالفعل التواصل مع الأهلي لترتيب فترة معايشة محتملة في برشلونة، في خطوة قد تعجل بانتقاله في يناير إذا تم التوصل إلى اتفاق رسمي.