مواجهة قوية منتظرة.. مصر والإمارات وجهاً لوجه في كأس العرب

تشهد بطولة كأس العرب 2025 واحدة من أبرز مواجهات دور المجموعات، حين يلتقي منتخبا مصر والإمارات ضمن المجموعة الثالثة، في مباراة تجمع تاريخاً طويلاً من الندية.

ويخوض منتخب مصر المنافسات بفريق رديف تحت قيادة حلمي طولان، فيما يدخل منتخب الإمارات بطموحات كبيرة وخطة واضحة لتحسين حضوره في البطولة، ما يمنح المواجهة المقبلة ثقلًا إضافيًا على المستويين الفني والتنافسي.

وشكل اتحاد الكرة المصري منتخباً ثانياً بسبب انشغال المنتخب الأول بالمشاركة في كأس أمم أفريقيا بالمغرب، فيما يعتبر المنتخب الإماراتي أحد أقوى المنافسين في المجموعة، إلى جانب الكويت والأردن، ما يضع المنتخب المصري أمام اختبار حقيقي منذ الجولة الثانية في البطولة.

ويمتلك الفراعنة تاريخًا لافتًا في كأس العرب، رغم مشاركاتهم المتقطعة، حيث ظهر المنتخب المصري في خمس نسخ سابقة، توج خلالها باللقب مرة عام 1992، بجانب حصد الميدالية البرونزية في نسخة 1988، كما جاءت آخر مشاركة رسمية لمصر في نسخة 2021، والتي أنهاها المنتخب في المركز الرابع بعد خسارة مباراة تحديد البرونزية أمام قطر.

ويدشن منتخب مصر الرديف مشاركته في النسخة الحالية بمواجهة الكويت في الثاني من ديسمبر، قبل أن يصطدم بالإمارات في السادس من الشهر نفسه، ثم يختتم مبارياته بلقاء الأردن يوم 9 ديسمبر.

ويمثل ظهور منتخب رديف مصر تحدياً خاصاً للجهاز الفني بقيادة حلمي طولان، الذي يهدف إلى منح الفرصة للاعبين الشباب والعناصر البديلة لاكتساب خبرة قارية وعربية جديدة، بالتزامن مع تحضيرات المنتخب الأول لبطولة أمم أفريقيا.

أما الإمارات، فتنظر للمواجهة باعتبارها محطة مفصلية في مشوار المجموعة، خاصة أن المنتخب يمتلك عناصر شابة مدعومة بخبرة لاعبين أساسيين، ويطمح لتقديم نسخة قوية بعد مشاركاته المتباينة في السنوات الماضية.