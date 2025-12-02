اعتمادًا على سرقة الأفكار.. وصفة إنجليزية صنعت قوة مانشستر يونايتد

اعتمد المدرب روبن أموريم على مزيج غير تقليدي من العمل التكتيكي والانفتاح على سرقة الأفكار داخل الدوري الإنجليزي، ليحول الكرات الثابتة إلى سلاح حاسم غير شكل مانشستر يونايتد هذا الموسم، وفتح أمام الفريق طريقًا جديدًا نحو حصد النقاط في أصعب المباريات.

وكشف أموريم، عقب الفوز الأخير على كريستال بالاس 2-1، أن نجاح فريقه في التسجيل من الركلات الحرة ليس صدفة، بل نتيجة لعمل دقيق وتعلم مستمر من باقي الأندية داخل البريميرليغ، موضحًا أن يونايتد يستفيد من كل تفصيلة يراها في مباريات المنافسين لتطوير منظومته.

وشهدت مواجهة كريستال بالاس تسجيل هدفي يونايتد عبر كرتين ثابتتين غير مباشرتين، ليواصل الفريق استغلال هذا السلاح كما فعل سابقًا أمام توتنهام ونوتنغهام فورست وليفربول، في واحدة من أبرز الظواهر التكتيكية للفريق خلال الموسم.

وبرر أموريم هذا التطور بقوله: «نعمل بجدية، ونتعلم كثيرًا من الدوري الإنجليزي.. نسرق الكثير من الفرص للتسجيل»، في رسالة صريحة تؤكد أن المدرب البرتغالي بنى جانبًا مهمًا من نجاحه على دراسة منافسيه وتفكيك أساليبهم داخل منطقة الجزاء.

وتأتي أهمية الانتصار على بالاس لكون الفريق اللندني لم يخسر على ملعبه طوال 12 مباراة منذ فبراير الماضي، إلا أن يونايتد استغل إرهاق الخصم بعد مشاركته في الدوري الأوروبي، وفرض إيقاعه عبر الكرات الثابتة التي باتت جزءًا من هوية الفريق الهجومية هذا الموسم.