نوير يعلق مصيره.. وبايرن ميونخ ينتظر القرار الصعب

أجل مانويل نوير حسم مستقبله مع بايرن ميونخ، بعدما أكد أن ملف التجديد ما زال قيد التفكير، في خطوة تعكس أن الحارس المخضرم لا يرغب في التسرع قبل اتخاذ قرار قد يكون الأهم في مسيرته، فيما يترقب النادي البافاري موقف قائده التاريخي قبل أن يبدأ ترتيب خياراته للموسم المقبل.

ولم يحسم نوير، 39 عاماً، موقفه من تمديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2026، مؤكداً في تصريحاته عبر قناة «سكاي» الألمانية أنه يريد الاستمتاع بالفترة الحالية، وأن قرار التجديد يتطلب وقتاً لتقييم حالته البدنية والصحية ومدى قدرته على الاستمرار.

ويرتدي نوير قميص بايرن منذ عام 2011 قادماً من شالكه، وصنع خلال هذه الفترة واحدة من أكثر المسيرات استقراراً وتأثيراً في تاريخ الحراسة الألمانية، بعدما حصد 30 لقباً محلياً وقارياً وعالمياً، أبرزها دوري أبطال أوروبا مرتين في 2012 و2020.

ورغم رغبة بايرن في الإبقاء على قائده، فإن إدارة النادي لا تزال بانتظار وضوح الرؤية من جانب نوير، خاصة مع ارتباط اسمه بمرحلة إعادة الهيكلة داخل الفريق، ومع وجود حاجة لتحديد بدائل مستقبلية حال قرر الحارس إنهاء مسيرته مع نهاية العقد الجاري.