فييرا: كأس العرب فرصة لتعويض خيبة أمل الجماهير الإماراتية



رأى المدرب البرازيلي، جورفان فييرا، أن فرصة منتخبنا الوطني الأول تتساوى مع حظوظ بقية المنتخبات الأخرى المشاركة في بطولة كأس العرب 2025، والتي تنطلق بمشاركة 16 منتخباً مساء اليوم الاثنين، وأشاد في تصريحاته لـ«البيان» بالروماني أولاريو كوزمين مدرب «الأبيض»، وأكد على أن البطولة العربية المقامة في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري، فرصة جديدة أمام كوزمين واللاعبين لإثبات جدارتهم بارتداء قميص المنتخب الإماراتي.



وقال فييرا: «أنا في زيارة إلى منطقة الخليج لمتابعة جانب من كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، وبطولة كأس العرب في قطر، وزيارة ابني الذي يعمل مدرباً مساعداً في الجهاز الفني للفريق الأول لنادي الخور القطري، وتضمنت الزيارة حضور بعض المباريات في المسابقات الإماراتية، واستعادة ذكريات عملي مع أندية بني ياس وكلباء والشارقة».



وعن رأيه في كأس العرب، أوضح: «كأس العرب بطولة جيدة، والحظوظ فيها متساوية أمام الجميع بما فيها المنتخب الإماراتي، على الرغم من مشاركة بعض المنتخبات بلاعبين من الصف الثاني أو بمزيج من لاعبي الصفين الأول والثاني، لارتباطها ببطولات أخرى مثل كأس الأمم الأفريقية أو لتجنيب لاعبيها الأساسيين الإرهاق بعد المشاركة في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم».



وتابع: «أعتبر كأس العرب بطولة مهمة، وفرصة جيدة أمام بعض اللاعبين للحصول على فرصة للظهور الدولي، والتأكيد على أحقيتها بالمشاركة في صفوف منتخبها الأول، خاصة في المنتخبات التي تأهلت إلى نهائيات كأس العالم، وأعتبر أن كأس العرب ستكون فرصة أمام كوزمين ولاعبي الإمارات، لإثبات كفاءتهم وتعويض الجماهير بعد خيبة أمل «الأبيض» لعدم التأهل إلى نهائيات كأس العالم، وأتمنى التوفيق للمنتخب الإماراتي في الوصول إلى أبعد درجات المنافسة العربية».



ويذكر أن المنتخب الإماراتي يتنافس في إطار المجموعة الثالثة لكأس العرب مع منتخبات الأردن، الإمارات والكويت، بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات قطر، تونس، سوريا وفلسطين، والمجموعة الثانية المغرب، السعودية، عُمان وجزر القمر، والمجموعة الرابعة الجزائر، العراق، البحرين والسودان.



