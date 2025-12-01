اختبار قوي للمنتخبين السعودي والعماني في انطلاقة مشوارهما العربي



يلتقي منتخبا السعودية وعمان على استاد المدينة التعليمية في الساعة التاسعة من مساء غد الثلاثاء بتوقيت الإمارات، في بداية مشوارهما ببطولة كأس العرب لكرة القدم التي تنطلق في قطر مساء اليوم، في مواجهة قوية ضمن منافسات المجموعة الثانية، والتي تضم إلى جانبهما منتخبي المغرب وجزر القمر، وجميعها تملك مقومات المنافسة في هذه المجموعة.



ويعد اللقاء اختباراً حقيقياً للمنتخبين السعودي والعماني في بداية مشوارهما، حيث يطمح كل منهما لتحقيق انطلاقة مثالية تضعه على طريق التأهل إلى الأدوار المتقدمة، ويحمل «الأخضر» السعودي طموحات كبيرة في هذه النسخة مدعوماً بتاريخه في البطولة، إذ سبق له التتويج باللقب مرتين عامي 1998 و2002، كما يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد ضمان تأهله إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026 المقررة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وهو الإنجاز الذي من شأنه أن يمنح اللاعبين ثقة إضافية ودافعاً قوياً للأداء بمستوى عالٍ.



واختار المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، قائمة قوية ضمت نخبة من أبرز نجوم الكرة السعودية، وفي مقدمتهم سالم الدوسري، أفضل لاعب في آسيا، والذي يشكل ركيزة هجومية أساسية للمنتخب، وإلى جانبه صالح أبوالشامات، ونواف العقيدي، في حراسة المرمى، بالإضافة إلى عناصر مهمة أخرى تدعم توازن الفريق مثل حسان تمبكتي، في الدفاع، ومحمد كنو وعبدالرحمن العيود، في وسط الملعب، ما يعزز فرص المنتخب السعودي في المنافسة بقوة على اللقب.



وفي المقابل، يسعى المنتخب العماني بقيادة مدربه البرتغالي كارلوس كيروش، لإثبات حضوره بقوة ومواصلة التطور اللافت الذي شهده في السنوات الأخيرة، ويملك الفريق مجموعة من العناصر الشابة المدعومة بخبرة لاعبيه المخضرمين، ما يجعله خصماً لا يستهان به، لتميزه بمزيج متوازن بين حكمة اللاعبين المخضرمين وطاقة الشباب وحيويتهم، ما يجعله قادراً على إحداث المفاجآت في البطولة.



وسيعتمد المدرب كيروش في خطته على عدد من الأسماء البارزة والمؤثرة في تشكيلته، والتي تضم نجوم الصف الأول، وعلى رأسهم أحمد الخميسي، وحارب السعدي، ومحمود المشيفري، الذين يحملون على عاتقهم مسؤولية قيادة المنتخب العماني نحو تحقيق نتيجة إيجابية، وتتمتع مواجهات المنتخبين السعودي والعماني بجماهيرية كبيرة، وتشهد على الدوام تقارباً كبيراً في النتائج، كما تعد مباريات المنتخبين دائماً من أكثر اللقاءات تشويقاً في المنطقة، نظراً للتنافس الكروي الطويل والممتد بينهما على الصعيدين الخليجي والعربي، ما يمنح المباراة طابعاً خاصاً وجماهيرية كبيرة.



وستكون مباراة الغد بمثابة المفتاح الحقيقي لانطلاقة قوية في البطولة لكلا المنتخبين، لأن الفوز في المباراة الافتتاحية يعد دفعة معنوية هائلة ونقطة انطلاق قوية نحو صدارة المجموعة، ولذلك ستكون الجماهير العربية على موعد مع مواجهة مثيرة من الناحيتين التكتيكية والفنية، تتسم بالندية والحماس، في واحدة من أبرز مباريات الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس العرب.