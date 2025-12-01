المغرب وجزر القمر يبحثان عن بداية عربية مثالية



يتطلع منتخبا المغرب وجزر القمر لانطلاقة مثالية عندما يلتقيان في الساعة الرابعة عصر غدٍ الثلاثاء بتوقيت الإمارات، على استاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة كأس العرب لكرة القدم.

وحلّ المنتخب المغربي في النهائيات بشكل مباشر لاحتلاله المركز 11 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، في حين تمكن منتخب جزر القمر من العبور لدور المجموعات بعد تخطيه نظيره اليمني في الدور التمهيدي بركلات الترجيح 4-2 عقب انتهاء اللقاء في الوقت الأصلي بالتعادل 4-4.



وخلال ظهوره في النسخة الماضية التي استضافتها قطر في 2021، وصل المنتخب المغربي إلى الدور ربع النهائي، قبل أن يغادر البطولة عقب الخسارة أمام نظيره الجزائري بركلات الترجيح 3-5، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 2-2.

ويدون المنتخب المغربي ظهوره الخامس في بطولة كأس العرب غداً، وسبق له التتويج بلقب البطولة مرة واحدة في تاريخه خلال مشاركته في منافسات نسخة 2012، والتي استضافتها السعودية، بعدما تمكن من التغلب على نظيره الليبي في المباراة النهائية بركلات الترجيح 3-1، عقب التعادل 1-1، في الوقتين الأصلي والإضافي.



ويدخل المغرب غمار منافسات النسخة 11 من بطولة كأس العرب بطموحات كبيرة، كونه مرشحاً بارزاً للمنافسة على اللقب وبلوغ منصة التتويج للمرة الثانية، عطفاً على ما قدمه من مردود كبير بعد نيله لقب بطولة كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين في أغسطس الماضي.



ويعول المنتخب المغربي تحت قيادة المدرب طارق السكتيوي على مجموعة مميزة من اللاعبين الذين ينشطون في الدوري المحلي المغربي والدوريات العربية المختلفة على غرار مهاجم نادي الشباب السعودي عبدالرزاق حمدالله، إلى جانب لاعب الأهلي المصري أشرف بن شرقي وأمين زحزوح لاعب الوكرة القطري.



من جانبه، ينشد منتخب جزر القمر في ظهوره الأول بمنافسات بطولة كأس العرب تحقيق إنجاز لافت رغم وجوده في مجموعة صعبة وقوية تضم أيضاً منتخبي السعودية وعمان، حيث يسعى لاستهلال جيد في مباراته الأولى أمام نظيره المغربي.

ويحتل منتخب جزر القمر المركز 108 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ومن المنتظر أن تكون هذه النسخة محطة مهمة في تاريخ مشاركاته بمختلف البطولات، باعتباره أحد المنتخبات التي تطور مستواها بشكل كبير في السنوات الماضية.



ويعول منتخب جزر القمر، الذي يقوده المدرب حمادة جامباي، على بعض اللاعبين الجيدين الذي قدموا مستوى عالياً في مواجهة الدور التمهيدي أمام المنتخب اليمني، وعلى رأسهم أمير زيد وحسين زكواني، إلى جانب لاعب نادي قطر القطري فايز سليماني.

وبعد العودة القوية على مستوى النتيجة في مباراة الدور التمهيدي أمام المنتخب اليمني، يتعين على منتخب جزر القمر إظهار كامل قدراته الفنية خلال مواجهة الغد أمام المغرب التي تعد اختباراً صعباً قبل لقاء السعودية في الجولة الثانية من المنافسة في 5 ديسمبر الجاري، على استاد البيت.