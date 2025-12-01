مروان حمدي ينضم لتدريبات مصر



انضم مروان حمدي مهاجم بيراميدز، إلى تدريبات المنتخب المصري في العاصمة القطرية الدوحة، استعداداً لأولى مواجهات «الفراعنة» أمام المنتخب الكويتي على استاد لوسيل غداً الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وكان محمد عواد ومحمود حمدي الونش، لاعبا الزمالك قد وصلا إلى الدوحة، واكتفيا بأداء تدريبات استشفائية بعد عودتهما من جنوب أفريقيا، حيث كانا ضمن بعثة الزمالك التي واجهت فريق كايزر تشيفز. وشهد المران حماساً كبيراً من اللاعبين، الذين تعاهدوا على بذل أقصى جهد في البطولة من أجل تقديم أداء يليق بالكرة المصرية، واطمأن الجهاز الفني، بقيادة المدرب حلمي طولان، على جاهزية اللاعبين للمباراة الافتتاحية أمام الكويت.