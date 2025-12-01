بصمة بطل.. ليلة استثنائية لعمر خريبين في كأس العرب

عاش النجم السوري عمر خريبين واحدة من أبرز لياليه الدولية، بعدما وقع على أول أهداف بطولة كأس العرب 2025 من ركلة حرة مباشرة استعاد بها بريق المهاجم القادر على صناعة الفارق من أنصاف الفرص، ليمنح بلاده سوريا بداية مثالية أمام تونس، ويؤكد أن خبرته لا تزال حجر الأساس في منظومة «نسور قاسيون».

وافتتح خريبين سجله في البطولة بهدف يعد الأول في النسخة الحالية، والأول من كرة ثابتة، قبل أن يضيف إنجازًا شخصيًا جديدًا بتسجيل أول هدف له في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العرب.

وواصل خريبين سلسلة تأثيره الهجومي بعدما ساهم في الأهداف للمباراة السابعة على التوالي، مستندًا إلى أداء رقمي قوي منحه تقييم 7.4 وفق منصة «سوفاسكور» المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، ليعكس قيمة دوره في لحظة احتاجت فيها سوريا إلى لاعب من طراز رفيع.

ومنح خريبين بلاده فوزًا ثمينًا على تونس 0/1 في افتتاح مشوار المجموعة، بعدما قاد المنتخب نحو ثلاث نقاط مهمة ترسم بداية قوية في بطولة مرشحة لتقديم مستويات مرتفعة خلال الأسابيع المقبلة.