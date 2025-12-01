حارس منتخب السعودية يُشعل الأجواء مبكراً: هذه ملياراتنا نصرف منها كما نشاء



«هذه ملياراتنا نصرف منها كما نشاء، وغداً سترون المنتخب السعودي المتفوق تاريخياً على منتخب عُمان». رد قوي أشعل به حارس المنتخب السعودي، نواف العقيدي، أجواء كأس العرب مبكراً، عندما قام بالرد على سؤال أحد الصحفيين العُمانيين، خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المواجهة المنتظرة بين السعودية وعُمان في كأس العرب، بحدة وأسلوب تهكمي بعد استفزاز الصحفي، لتشعل تصريحاته أجواء البطولة، وتنذر بلقاء يحمل طابعاً تنافسياً مبكراً.



خلال المؤتمر الصحفي، تلقى العقيدي سؤالاً حول الإنفاق الضخم على الكرة السعودية وعدم انعكاسه على نتائج المنتخب، ليأتي رد الحارس السعودي الحاسم سريعاً، وتأتي المواجهة بين المنتخبين ضمن الجولة الأولى من المجموعة التي تضم المغرب والسعودية وعُمان وجزر القمر، حيث يبحث المنتخب السعودي عن بداية قوية تعيده إلى منصة التتويج التي صعد عليها مرتين من قبل.