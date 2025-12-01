مصر تنتظر الإفراج الرسمي… قرار إنجليزي يربك خطة الفراعنة

أربك مانشستر سيتي حسابات المنتخب المصري قبل أسابيع من ضربة البداية في كأس أمم إفريقيا 2025، بعدما تمسك النادي الإنجليزي بالإبقاء على مهاجمه عمر مرموش، رافضًا تسليمه لمعسكر الفراعنة مبكرًا، كما كان يخطط الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

ووضع القرار المفاجئ المنتخب المصري أمام تحد جديد قبل خوض أهم بطولة قارية، في وقت يسابق فيه الجهاز الفني الزمن لضمان اكتمال الصفوف مبكرًا.

وأكدت صحيفة «Manchester Evening News» أن سيتي حسم موقفه نهائيًا، ورفض السماح لمرموش بالمشاركة في أي مباراة ودية قبل انطلاق كأس الأمم، مفضلًا الاحتفاظ به في الأربع مواجهات المقبلة أمام فولام وسندرلاند وريال مدريد وكريستال بالاس، قبل السماح له بالسفر إلى المغرب.

وبذلك يغيب مرموش رسميًا عن ودية نيجيريا يوم 14 ديسمبر، وهي المباراة التي كان يعول عليها حسام حسن لقياس جاهزية اللاعب إلى جانب محمد صلاح، قبل الدخول في أجواء البطولة القارية.

ويأتي القرار رغم مخاطبات رسمية من اتحاد الكرة المصري طلب فيها تسهيل انضمام مرموش، لكن سيتي تمسك بحقه في الإبقاء على اللاعب حتى انتهاء التزاماته مع الفريق.

ومن المقرر أن يلتحق مرموش بمعسكر منتخب مصر بعد مواجهة كريستال بالاس في نفس يوم الودية أمام نيجيريا، بينما يستعد الفراعنة خلال الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر لمعسكر مفتوح، يليه معسكر مغلق بدءًا من 7 ديسمبر، قبل السفر إلى المغرب في السابع عشر من الشهر نفسه.