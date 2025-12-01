سوريا أول المتضررين.. عهد جديد للتحكيم ينطلق من كأس العرب

وثق افتتاح كأس العرب 2025 أول تطبيق فعلي للتعديل التحكيمي الجديد، خلال مواجهة سوريا وتونس، ليصبح خالد كرداوغلي أول لاعب يجبر على مغادرة الملعب دقيقتين بعد تدخل طبي، في مشهد يعلن بداية مرحلة مختلفة تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وجاء تطبيق التعديل في الدقيقة 83 بعدما سقط اللاعب السوري مصابًا، ودخل الطاقم الطبي لمعالجته، ليلزم بالخروج المؤقت، ما أجبر المنتخب السوري على لعب بعض الدقائق بعشرة لاعبين قبل أن يعود كرداوغلي إلى أرض الملعب.

وكشف هذا المشهد عن واحدة من أبرز حزمة التعديلات التي اعتمدها «فيفا» مؤخرًا بهدف تسريع الإيقاع وتقليل فترات التوقف، وهو ما أكده بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام، حين أعلن سابقًا أن كأس العرب ستكون أول بطولة رسمية تطبق فيها هذه القوانين تحت تقييم مباشر من الاتحاد الدولي.

وأضاف كولينا قانونًا آخر يقضي باحتساب ركلة ركنية ضد الحارس في حال تعمد إبطاء اللعب دون مبرر.

ويرى «فيفا» أن الهدف من هذه التعديلات هو ضبط نسق المباريات والحد من الممارسات المرتبطة بإضاعة الوقت، على أن تقيم التجربة بالكامل قبل اعتمادها في البطولات الكبرى مستقبلًا.

يذكر أن المنتخب السوري افتتح مشواره في البطولة بفوز ثمين على تونس بهدف سجله عمر خريبين.