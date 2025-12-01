إصابة المغربي بن شرقي تهدد مشاركته في كأس العرب



أعلن النادي الأهلي المصري، عن إصابة لاعب فريقه الأول لكرة القدم أشرف بن شرقي، في العضلة الخلفية، وتوقع عودة اللاعب إلى القاهرة لإكمال العلاج. وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الأشعة التي أجراها أشرف بن شرقي، كشفت عن إصابته بمزق في العضلة الخلفية.



وأوضح أنه وبعد التنسيق مع وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي، تم التواصل مع الجهاز الفني للمنتخب المغربي المشارك في بطولة كأس العرب لمتابعة حالة اللاعب والبرنامج الخاص بعلاجه في المرحلة الأولى. وأشار طبيب الأهلي إلى أنه جارٍ بحـث موقفه من اللحاق بمباريات البطولة العربية، وإمكانية العودة إلى القاهرة لاستكمال فترة العلاج والتأهيل.