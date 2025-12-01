صدام منتظر.. مصر ترسم خطة اقتحام أفريقيا

رسم منتخب مصر ملامح خطته لعبور بوابة كان المغرب 2025، في وقت يتوقع فيه صدام مرتقب مع ليفربول ومانشستر سيتي بشأن توقيت انضمام الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش إلى المعسكر، بعد الكشف رسمياً عن البرنامج الكامل للاستعداد قبل البطولة التي تنطلق 21 ديسمبر الجاري.

وأعلن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، تفاصيل الإعداد حيث يبدأ المعسكر المفتوح من 3 إلى 6 ديسمبر، ثم ينطلق المعسكر المغلق يوم 7 من الشهر نفسه، قبل خوض المباراة الودية الوحيدة أمام نيجيريا، تمهيداً للسفر إلى المغرب يوم 17 ديسمبر، أي قبل خمسة أيام من مواجهة زيمبابوي الافتتاحية.

ويأتي البرنامج وسط حسابات دقيقة تخص المحترفين، وعلى رأسهم محمد صلاح، الذي سيخوض مع ليفربول مباراتي برايتون يوم 13 ديسمبر وتوتنهام يوم 20 من الشهر ذاته، قبل اللحاق بالمنتخب، أما عمر مرموش، فيرتبط مانشستر سيتي بمباريات ضد كريستال بالاس وبرينتفورد ووست هام، ما يجعل تحديد موعد انضمامه النهائي مرهوناً بتنسيق مباشر مع ناديه.

ورغم ضغط جدول الدوري الإنجليزي واقتراب مباريات حاسمة لأندية اللاعبين، أكد الجهاز الفني بقيادة حسام حسن أن كل التحضيرات تسير بثقة، وأن المنتخب يضع نصب عينيه هدف الوصول لأبعد مدى في كان المغرب، بحثاً عن استعادة الهيبة القارية والعودة لمنصة التتويج للمرة الثامنة في تاريخه.