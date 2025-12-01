احتجاجات نارية لريال مدريد بعد ليلة مونتيليفي

اشتعل الغضب داخل جدران ريال مدريد بعد تعادل الميرنغي أمام جيرونا، في ليلة كانت ممتلئة بالقرارات التحكيمية المثيرة التي فجرت حالة من السخط، ودفعت القناة الرسمية للريال لفتح النار على الحكم دي بورغوس، معتبرة أن ما جرى امتداد لسلسلة طويلة من الأخطاء التي أضرت بالفريق عبر السنوات الأخيرة.

وشهدت المباراة، التي انتهت بهدف لمثله، جدلاً واسعاً بعد إلغاء هدفين لريال مدريد الأول لمبابي والثاني لفينيسيوس، ورغم احتساب ركلة جزاء سجل منها مبابي هدف التعادل، يرى ريال مدريد أن الحكم تجاهل احتساب ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة لصالح رودريغو إثر احتكاك مع جويل روكا داخل منطقة الجزاء.

وأكدت القناة الرسمية لريال مدريد أن الفريق فقد نقاط بسبب قرارات تحكيمية في عهد لجنة الأخوين نيغريرا، مشيرة إلى أن دي بورغوس تحديداً يعد من أكثر الحكام إضراراً بالفريق، ووصفت أداءه بأنه امتداد لأزمة تحكيمية مستمرة في الليغا.

وأعادت هذه الاتهامات حكاية العداء التاريخي بين دي بورغوس وريال مدريد، بعد تصريحاته الشهيرة أبريل الماضي، حين أشار إلى تعرض ابنه للتنمر بسبب اتهامه بالفساد من جانب القناة الرسمية للميرنغي.