أسبوع كارثي للملكي.. ريال مدريد يدخل النفق المظلم

يواصل ريال مدريد السقوط في دوامة نتائج سلبية غير معتادة، بعدما أصبح التعثر واقعاً رقمياً ينذر بأزمة حقيقية داخل الفريق، عقب ثلاث مباريات متتالية دون انتصار، آخرها التعادل المخيب أمام جيرونا بالدوري الإسباني، والذي كشف حجم التراجع الفني والذهني في صفوف الميرنغي خلال الأسابيع الأخيرة.

وتعادل ريال مدريد، مع مضيفه جيرونا في المباراة التي جمعتهما، أمس الأحد، ضمن لقاءات الجولة 14 لبطولة الدوري الإسباني «الليغا» بهدف لكل منهما، ورفع ريال مدريد رصيده للنقطة 33 في المركز الثاني، خلف برشلونة المتصدر بـ 34 نقطة.

وتكررت سلسلة المباريات دون فوز لريال مدريد في الليغا للمرة الثانية منذ فبراير الماضي، بثلاث مباريات متتالية، وهو السيناريو ذاته الذي عاشه الفريق تحت قيادة كارلو أنشيلوتي الموسم الماضي.

وللمرة الثالثة في تاريخه، سجل ريال مدريد ثلاث تعادلات متتالية في الليغا، بعدما حدث الأمر نفسه في نهاية موسم 2023–2024 وبداية الموسم الماضي، وتعود السلسلة قبلها إلى سبتمبر وأكتوبر 2016.

ويملك ريال مدريد الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب الليغا برصيد 36 بطولة، إلا أن الأسابيع الأخيرة كشفت مؤشرات مقلقة لجماهيره.