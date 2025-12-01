أرسنال يمدد تفوقه الرقمي على تشيلسي

مدد أرسنال هيمنته الرقمية على تشيلسي، بعدما فرض التعادل على مضيفه في قمة الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي، ليخرج بنقطة ثمينة حافظت له على صدارة جدول الترتيب بـ 30 نقطة، بينما حرم تشيلسي من العودة إلى المركز الثاني بعدما توقف رصيده عند 24 نقطة.

وواصل أرسنال سلسلة اللاهزيمة على ملعب ستامفورد بريدج للموسم السابع على التوالي، إذ خاض 7 مباريات في معقل تشيلسي خلال آخر 7 مواسم، حقق خلالها 3 انتصارات مقابل 4 تعادلات، ليعزز واحدة من أطول سلاسله الإيجابية خارج الديار أمام أحد كبار البريميرليغ.

ولكن في نفس الوقت، فشل أرسنال في تحقيق الفوز على تشيلسي للمرة الأولى وهو متصدر للدوري، بعد أربع مواجهات سابقة حقق خلالها الانتصار.

وسجل مارتين أوديغارد لاعب أرسنال بدوره رقمًا مميزًا في تاريخ مواجهات الفريقين، بعدما أصبح ثاني أكثر لاعب يخوض مباريات أمام تشيلسي دون أن يتعرض للهزيمة، برصيد 9 مباريات، خلف الفرنسي باتريك فييرا صاحب الصدارة بـ 10 مباريات، ومتقدمًا على زميله غابرييل ماجالهايس الذي خاض 8 مباريات بلا خسارة.